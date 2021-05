von sk

Situation im Kreis Lörrach

Neuinfektionen: 32

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 9229

Aktive Fälle: 440 (+1)

Genesene: 8505 (+31)

Behandlungen im Krankenhaus: 28 (+1) davon 3 in intensivmedizinischer Betreuung (unverändert)

Todesfälle: 284 (unverändert)

7-Tages-Inzidenz: 72,0 (Vortag: 87,7)

100 Tage Kreisimpfzentrum:

Das Kreisimpfzentrum in Tiengen ist seit 100 Tagen in Betrieb. Bis zum 3. Mai wurden dort rund 37.000 Impfungen vorgenommen. Nach den Anlaufschwierigkeiten, verursacht durch den bundesweiten Mangel an Impfstoff und den Stopp von Astrazeneca im März, hat das KIZ seine Kapazität mittlerweile deutlich ausbauen können. Wie die aktuelle Lage ist und wie viele Landkreisbewohner schon von den Hausärzten geimpft wurden, erfahren Sie hier.

Situation im Kreis Waldshut

Neuinfektionen: 76

Bestätigte Infektionen: 7152

Bestätigte Virus-Mutationen: vom 25. April bis 2. Mai bei Neuinfektionen: 74,9 Prozent (Vortag: 73,6 Prozent)

Aktive Infektionen: 392 (+28)

Genesene: 6542 (+28)

Behandlungen im Krankenhaus: 7 (-2), davon 2 in intensivmedizinischer Betreuung (unverändert)

Todesfälle: 218 (unverändert)

7-Tages-Inzidenz: 139,8 (Vortag: 133,3)

Kanton Basel-Landschaft:

Neuinfektionen: 52

Bestätigte Infektionen: 17.158

Aktive Fälle: 771 (-8)

Genesene: 16.167 (+59)

Behandlungen im Krankenhaus: 19 (unverändert), davon 4 auf Intensivstationen (+1)

Todesfälle: 220 (+1)

Kanton Basel-Stadt

Neuinfektionen: 60

Bestätigte Infektionen: 12.215

Aktive Fälle: 422 (+8)

Genesene: 11.594 (+52)

Behandlungen im Krankenhaus: 60 (+6), davon 13 auf der Intensivstation (+2)

Todesfälle: 199 (unverändert)

Impf-Bilanz Kreis Lörrach:

Rund 6000 Menschen pro Woche werden derzeit im Kreisimpfzentrum Lörrach geimpft. Das sei zwar laut Landrätin Marion Dammann eine beachtliche Zahl, doch das KIZ könnte eigentlich noch viel mehr leisten. Ein Blick auf die aktuellen Zahlen.

Daten Die Angaben sind tagesaktuelle Meldungen direkt von den Landkreisen und Kantonen. Die Meldungen des Kantons Aargau beziehen sich auf den Vortag und entsprechen dem Stand 4. Mai.

Kanton Schaffhausen

Neuinfektionen: 10

Bestätigte Infektionen: 4394

Aktive Fälle: 94 (+2)

Behandlungen im Krankenhaus: 6 (unverändert), 3 auf Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 76 (unverändert)

Kanton Aargau

Neuinfektionen: 151

Bestätigte Infektionen: 45.387

Aktive Fälle: 7967 (+75)

Genesene: 36.730 (+75)

Todesfälle: 690 (unverändert)

