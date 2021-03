von sk

Situation im Kreis Lörrach

Neuinfektionen: 17

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 7441

Bestätigte Virus-Mutationen: 173 (+13)

Aktive Fälle: 263 (+5)

Genesene: 6926 (keine Angaben)

Behandlungen im Krankenhaus: 30 (unverändert) davon 4 in intensivmedizinischer Betreuung (unverändert)

Todesfälle: 241 (unverändert)

7-Tages-Inzidenz: 58,9 (Vortag: 55,9)

Welche Lockerungen kommen ab 8. März?

Am Montag stehen in Baden-Württemberg Lockerungen der Corona-Regeln an. Abhängig sind die von der Inzidenz der Landkreise. Was bedeutet das für den Kreis Waldshut mit einer Inzidenz über 50?

Situation im Kreis Waldshut

Neuinfektionen: 19

Bestätigte Infektionen: 5368

Bestätigte Virus-Mutationen: 138 (davon 107 Fälle der britischen Variante)

Aktive Infektionen: 198 (+2)

Genesene: 4980 (+17)

Behandlungen im Krankenhaus: 12 (+1) davon 2 in intensivmedizinischer Betreuung (unverändert)

Todesfälle: 190 (unverändert)

7-Tages-Inzidenz: 76,6 (Vortag: 76,6)

Über die Grenze?

Die Schweiz hat am 1. März einige Freizeiteinrichtungen wieder geöffnet. Doch dürfen Grenzgänger nach der Arbeit noch einen Abstecher im Zoo machen? Was in der Schweiz weiterhin ohne Quarantäne möglich ist und was nicht – hier die sechs wichtigsten Antworten.

Kanton Basel-Landschaft:

Neuinfektionen: 66

Bestätigte Infektionen: 13.774

Aktive Fälle: 380 (+35)

Genesene: 13.184 (+39)

Behandlungen im Krankenhaus: 14 (-2), davon 2 auf Intensivstationen (unverändert)

Todesfälle: 210

Kanton Zürich:

Neuinfektionen: 179

Bestätigte Infektionen: 88.228

Behandlungen im Krankenhaus: 147 (+9), davon 28 auf Intensivstationen (+1)

Todesfälle: 1283 (+4)

Kanton Basel-Stadt

Neuinfektionen: 25

Bestätigte Infektionen: 9932

Aktive Fälle: 162 (+11)

Genesene: 9578 (+14)

Behandlungen im Krankenhaus: 20 (-1), davon 6 auf der Intensivstation (-2)

Todesfälle: 192 (unverändert)

Daten Die Angaben sind tagesaktuelle Meldungen direkt von den Landkreisen und Kantonen. Die Meldungen des Kantons Aargau beziehen sich auf den Vortag und entsprechen dem Stand 4. März

Kanton Schaffhausen

Neuinfektionen: 12

Bestätigte Infektionen: 3652

Bestätigte Virus-Mutationen: 68 (+4)

Aktive Fälle: 49 (unverändert)

Behandlungen im Krankenhaus: 9 (+2)

Todesfälle: 68 (unverändert)

Kanton Aargau

Neuinfektionen: 73

Bestätigte Infektionen: 37.016

Bestätigte Virus-Mutationen: 984 (+56)

Aktive Fälle: 3800 (+40)

Genesene: 32.580 (+35)

Behandlungen im Krankenhaus: 23 (-15) davon 6 auf Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 637 (unverändert)

