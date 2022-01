von sk

Situation im Kreis Lörrach

Neuinfektionen: 230

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 20.509

Aktive Fälle: 1293 (+189)

Genesene: 18.871 (+41)

Behandlungen im Krankenhaus: 43 (-1), davon 5 in intensivmedizinischer Behandlung (unverändert)

Todesfälle: 345 (unverändert)

Sieben-Tages-Inzidenz: 417,8 (Vortag: 393,7)

Zahlen an Feiertagen Zu den Zahlen über die Feiertage gibt das RKI folgenden Hinweis: „Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist, so dass die im Dashboard und Lagebericht ausgewiesenen Daten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben könnten.“

Situation im Kreis Waldshut

Neuinfektionen: 276 (seit 3. Januar)

Bestätigte Infektionen: 14.847

Genesene: 13.791 (+29 seit 3. Januar)

Aktive Fälle: 1065 (+246 seit 3. Januar)

Behandlungen im Krankenhaus: 7 (unverändert), davon 5 in intensivmedizinscher Behandlung (-2)

Todesfälle: 267 (seit 3. Januar +1)

Kanton Basel-Landschaft:

Neuinfektionen: 423

Bestätigte Infektionen: 40.814

Aktive Fälle: 3341 (+215)

Behandlungen im Krankenhaus: 53 Personen (-5), davon65 auf einer Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 261 (unverändert)

Kanton Basel-Stadt

Neuinfektionen: 573

Bestätigte Infektionen: 27.521

Aktive Fälle: 2131 (+421)

Genesene: 25.144 (+152)

Behandlungen im Krankenhaus: 79 Personen (-2), davon 19 auf einer Intensivstation (+1)

Todesfälle: 252 (unverändert)

Daten Die Angaben sind tagesaktuelle Meldungen direkt von den Landkreisen und Kantonen. Die Veränderungen entsprechen dem Vortag. Der Kreis Waldshut meldet seine Zahlen aktuell zwei mal pro Woche, Montag und Donnerstag. Die Meldungen des Kantons Aargau, des Kantons Basel-Land und des Kantons Schaffhausen beziehen sich auf den Vortag und entsprechen dem Stand 4. Januar 2022.

Kanton Aargau

Neuinfektionen: 1471

Bestätigte Infektionen: 96.564

Genesene: 82.805 (KW 52, +4375 im Vergleich zur Vorwoche)

Behandlungen im Krankenhaus: 109 (-3), davon 29 auf einer Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 857 (KW 52 , +17 zur Vorwoche)

Kanton Schaffhausen

Neuinfektionen: 172

Bestätigte Infektionen: 11.297

Aktive Fälle: 804 (+28)

Behandlungen im Krankenhaus: 14 (-1)

Todesfälle: 102 (unverändert)