Situation im Kreis Lörrach

Neuinfektionen: 12

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 9197

Aktive Fälle: 439 (-40)

Genesene: 8474 (+52)

Behandlungen im Krankenhaus: 27 (+1) davon 3 in intensivmedizinischer Betreuung (unverändert)

Todesfälle: 284 (unverändert)

7-Tages-Inzidenz: 87,7 (Vortag: 94,7)

Datenanalyse

Wie wirken sich die Bundesnotbremse auf die Infektionszahlen in den Landkreisen Waldshut und Lörrach aus? Und schlagen sich die Lockerungen in der Schweiz auf die Infektionen in den grenznahen Kantonen nieder? Wir haben uns die Zahlen der vergangenen Woche angeschaut.

Situation im Kreis Waldshut

Neuinfektionen: 25

Bestätigte Infektionen: 7076

Bestätigte Virus-Mutationen: von 25. April bis 2. Mai bei Neuinfektionen: 73,6 Prozent (Vortag: 66,7 Prozent)

Aktive Infektionen: 344 (-8)

Genesene: 6511 (+31)

Behandlungen im Krankenhaus: 9, davon 2 in intensivmedizinischer Betreuung (+1)

Todesfälle: 218 (+2)

7-Tages-Inzidenz: 133,3 (Vortag: 146,2)

Kanton Basel-Landschaft:

Neuinfektionen: 73

Bestätigte Infektionen: 17.106

Aktive Fälle: 779 (-11)

Genesene: 16.108 (+83)

Behandlungen im Krankenhaus: 19 (-1), davon 3 auf Intensivstationen (-1)

Todesfälle: 219 (+1)

Kanton Basel-Stadt

Neuinfektionen: 26

Bestätigte Infektionen: 12.155

Aktive Fälle: 414 (-14)

Genesene: 11.542 (+39)

Behandlungen im Krankenhaus: 54 (+1), davon 11 auf der Intensivstation (-1)

Todesfälle: 199 (unverändert)

Spätfolgen der Pandemie:

Das Coronavirus kann neben der körperlichen auch die seelische Gesundheit stark beeinträchtigen. Immer mehr Menschen mit der Diagnose Post-Covid-19-Syndrom (PSCS) werden auch am Hochrhein behandelt. Andreas Jähne, Ärztlicher, Direktor der Oberberg Fachklinik Rhein-Jura in Bad Säckingen sowie der Oberberg Tagesklinik Lörrach, spricht über Symptome, Behandlungsansätze und mögliche Auslöser der Erkrankung.

Kanton Zürich

Neuinfektionen: 314

Bestätigte Infektionen: 107.552

Behandlungen im Krankenhaus: 204 (-5) davon 57 auf Intensivstationen (-6)

Todesfälle: 1382 (+1)

Daten Die Angaben sind tagesaktuelle Meldungen direkt von den Landkreisen und Kantonen. Die Meldungen des Kantons Aargau beziehen sich auf den Vortag und entsprechen dem Stand 3. Mai.

Kanton Schaffhausen

Neuinfektionen: 14

Bestätigte Infektionen: 4384

Aktive Fälle: 92 (-3)

Behandlungen im Krankenhaus: 6 (unverändert), 3 auf Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 76 (unverändert)

Kanton Aargau

Neuinfektionen: 124

Bestätigte Infektionen: 45.236

Aktive Fälle: 7892 (-1)

Genesene: 36.655 (+125)

Todesfälle: 689 (unverändert)

