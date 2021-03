von sk

Situation im Kreis Lörrach

Neuinfektionen: 14

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 8108

Bestätigte Virus-Mutationen: 499 (+37)

Aktive Fälle: 607 (-9)

Genesene: 7235 (+20)

Behandlungen im Krankenhaus: 32 (-2) davon 6 in intensivmedizinischer Betreuung (-1)

Todesfälle: 266 (+3)

7-Tages-Inzidenz: 93,4 (unverändert)

Datenanalyse

Die Kurve der Fallzahlen in der vergangenen Woche zeigt am gesamten Hochrhein derzeit fast nur in eine Richtung: Nach oben. Und das Infektionsgeschehen nimmt aktuell auch noch an Tempo zu. Ein Blick auf die Zahlen.

Situation im Kreis Waldshut

Neuinfektionen: 19

Bestätigte Infektionen: 6002

Aktive Infektionen: 309

Genesene: 5493 (+64)

Behandlungen im Krankenhaus: 14, davon 3 in intensivmedizinischer Betreuung (unverändert)

Todesfälle: 200 (unverändert)

7-Tages-Inzidenz: 105,4 (Vortag: 124,1 )

Kanton Basel-Landschaft:

Neuinfektionen: 59

Bestätigte Infektionen: 14.923

Aktive Fälle: 562 (+23)

Genesene: 14.149 (+23)

Behandlungen im Krankenhaus: 16 (+5), davon 2 auf Intensivstationen (+1)

Todesfälle: 212 (unverändert)

Kanton Basel-Stadt

Neuinfektionen: 20

Bestätigte Infektionen: 10.594

Aktive Fälle: 275 (-6)

Genesene: 10.123 (+13)

Behandlungen im Krankenhaus: 34 (+2), davon 4 auf der Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 196 (+1)

Kanton Zürich

Neuinfektionen: 429

Bestätigte Infektionen: 94.792

Behandlungen im Krankenhaus: 178 (+12) davon 35 auf der Intensivstation (+1)

Todesfälle: 1331(+5)

Daten Die Angaben sind tagesaktuelle Meldungen direkt von den Landkreisen und Kantonen. Die Meldungen des Kantons Aargau beziehen sich auf den Vortag und entsprechen dem Stand 29. März

Kanton Schaffhausen

Neuinfektionen: 21

Bestätigte Infektionen: 3887

Aktive Fälle: 239 (+20)

Behandlungen im Krankenhaus: 8 (+1)

Todesfälle: 73 (unverändert)

Kanton Aargau

Neuinfektionen: 130

Bestätigte Infektionen: 40.052

Aktive Fälle: 5542

Genesene: 33.855 (+70)

Behandlungen im Krankenhaus: 69, davon 12 auf Intensivstation

Todesfälle: 655 (+1)

