Kreis Waldshut/Kreis Lörrach/Schweiz vor 58 Minuten

Die Corona-Zahlen in den Landkreisen Waldshut und Lörrach und den grenznahen Kantonen am 3. März auf einen Blick

Die 7-Tage-Inzidenz in den Landkreisen Waldshut und Lörrach steigt wieder an. Der Kanton Schaffhausen meldete am Mittwoch erneut keine weitere Corona-Infektion. Ein Blick auf die Zahlen vom 3. März 2021.