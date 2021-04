von sk

Situation im Kreis Lörrach

Neuinfektionen: 36

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 9100

Aktive Fälle: 511 (+2)

Genesene: 8306 (+34)

Behandlungen im Krankenhaus: 23 (-8) davon 4 in intensivmedizinischer Betreuung (-8)

Todesfälle: 283 (unverändert)

7-Tages-Inzidenz: 109,10 (Vortag: 108,3)

Run auf Paketshops

Geimpfte Schweizer dürfen seit vergangener Woche wieder ohne triftigen Grund nach Deutschland einreisen. Und sie machen von ihren Impfprivilegien in der deutschen Grenzregion regen Gebrauch. Paketshop-Kunden fahren mit dem Lastwagen vor. Und in südbadischen Supermärkten könnte es schon bald wieder zu eng werden. Ein Besuch vor Ort.

Situation im Kreis Waldshut

Neuinfektionen: 41

Bestätigte Infektionen: 6951

Bestätigte Virus-Mutationen: von 19. bis 25. April bei Neuinfektionen: 70,4 Prozent (Vortag: 63,9 Prozent)

Aktive Infektionen: 391 (+14)

Genesene: 6345 (+27)

Behandlungen im Krankenhaus: 10, davon 2 in intensivmedizinischer Betreuung

Todesfälle: 215 (unverändert)

7-Tages-Inzidenz: 136,8 (Vortag: 121,6)

Kanton Basel-Landschaft:

Neuinfektionen: 95

Bestätigte Infektionen: 16.807

Aktive Fälle: 888 (+44)

Genesene: 15.701 (+51)

Behandlungen im Krankenhaus: 22 (-2), davon 6 auf Intensivstationen (unverändert)

Todesfälle: 218 (unverändert)

Kanton Basel-Stadt

Neuinfektionen: 59

Bestätigte Infektionen: 11.935

Aktive Fälle: 445 (+13)

Genesene: 11.245 (+60)

Behandlungen im Krankenhaus: 48 (-6), davon 13 auf der Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 199 (unverändert)

Tests an Schulen

Seit 19. April müssen sich auch alle Schüler in Waldshut-Tiengen zwei Mal wöchentlich auf das Coronavirus testen lassen einen Test durchführen. In der vergangenen Woche wurde dem Gesundheitsamt in Waldshut so acht positive Schnelltests für die Orte mit der Postleitzahl 79761 von den Schulen gemeldet. Wie die Test laufen und wie es mit der Akzeptanz aussieht, erfahren Sie hier.

Kanton Zürich

Neuinfektionen: 321

Bestätigte Infektionen: 106.325

Behandlungen im Krankenhaus: 222 (-8) davon 60 auf Intensivstationen (-1)

Todesfälle: 1376 (+1)

Daten Die Angaben sind tagesaktuelle Meldungen direkt von den Landkreisen und Kantonen. Die Meldungen des Kantons Aargau beziehen sich auf den Vortag und entsprechen dem Stand 28. April.

Kanton Schaffhausen

Neuinfektionen: 24

Bestätigte Infektionen: 4337

Aktive Fälle: 114 (+6)

Behandlungen im Krankenhaus: 5 (+1), 3 auf Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 75 (unverändert)

Kanton Aargau

Neuinfektionen: 155

Bestätigte Infektionen: 44.688

Aktive Fälle: 7725 (+60)

Genesene: 36.280 (+95)

Todesfälle: 683 (unverändert)