Kreis Waldshut/Kreis Lörrach/Schweiz vor 2 Stunden

Die Corona-Zahlen in den Landkreisen Waldshut und Lörrach und den grenznahen Kantonen am 27. Januar auf einen Blick

Die Zahl der Todesfälle in den Landkreisen Waldshut und Lörrach sowie in den grenznahen Kantonen steigt. In Waldshut wurden acht weitere Todesfälle gemeldet, in Lörrach zwei. Ein Blick auf die Zahlen vom 27. Januar 2021.