von sk

Situation im Kreis Lörrach

Neuinfektionen: 10

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 7306

Bestätigte Virus-Mutationen: 138 (+2)

Aktive Fälle: 205 (-25)

Genesene: 6867 (+35)

Behandlungen im Krankenhaus: 36 (+1) davon beatmet: 3 (unverändert)

Todesfälle: 234 (unverändert)

7-Tages-Inzidenz: 41,9 (Vortag: 47,1)

Datenanalyse

Nur wenig Bewegung zeigen die Kurven, die das Infektionsgeschehen am Hochrhein in der vergangenen Woche abbilden. Sowohl in den deutschen Landkreisen, als auch in den Kantonen südlich des Rheins stagnieren die Zahlen auf dem Niveau der Vorwoche. Aber es gibt deutliche Unterschiede beim Impfen.

Situation im Kreis Waldshut

Neuinfektionen: 21

Bestätigte Infektionen: 5243

Bestätigte Virus-Mutationen: 94 (+6)

Aktive Infektionen: 191 (+3)

Genesene: 4858 (+18)

Behandlungen im Krankenhaus: 16 (-1) davon eine in intensivmedizinischer Betreuung (unverändert)

Todesfälle: 184 (unverändert)

7-Tages-Inzidenz: 63,7 (Vortag: 64,9)

Hochinzidenzgebiete

Die Landkreise entlang der Grenze zur Schweiz haben Allgemeinverfügungen erlassen. Damit soll es Erleichterungen bei der Testpflicht bei der Einreise für Grenzgänger geben, falls eine Einstufung eines der Nachbarländer als Hochinzidenzgebiet erfolgen sollte.

Kanton Basel-Landschaft:

Neuinfektionen: 34

Bestätigte Infektionen: 13.535

Aktive Fälle: 344 (-7)

Genesene: 12.982 (+41)

Behandlungen im Krankenhaus: 15 (unverändert), davon eine beatmet (unverändert)

Todesfälle: 209 (unverändert)

Kanton Zürich:

Neuinfektionen: 148

Bestätigte Infektionen: 87.161

Behandlungen im Krankenhaus: 126 (unverändert), davon 31 auf Intensivstationen (unverändert)

Todesfälle: 1272 (unverändert)

Kanton Basel-Stadt

Neuinfektionen: 28

Bestätigte Infektionen: 9819

Aktive Fälle: 152 (+13)

Genesene: 9475 (+15)

Behandlungen im Krankenhaus: 17 (-2), davon 7 auf der Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 192 (unverändert)

Daten Die Angaben sind tagesaktuelle Meldungen direkt von den Landkreisen und Kantonen. Die Meldungen des Kantons Aargau beziehen sich auf den Vortag und entsprechen dem Stand 25. Februar

Kanton Schaffhausen

Neuinfektionen: 9

Bestätigte Infektionen: 3616

Bestätigte Virus-Mutationen: 46 (+2)

Aktive Fälle: 58 (+4)

Behandlungen im Krankenhaus: 4 (+1)

Todesfälle: 66 (unverändert)

Kanton Aargau

Neuinfektionen: 74

Bestätigte Infektionen: 36.514

Bestätigte Virus-Mutationen: 709 (+9)

Aktive Fälle: 3555 (+34)

Genesene: 32.325 (+40)

Behandlungen im Krankenhaus: 31 (-5) davon 8 auf Intensivstation (+1)

Todesfälle: 634 (unverändert)