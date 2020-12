von sk

Situation im Kreis Lörrach

Neuinfektionen: 140

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 5301

Aktive Fälle: 962(+64)

Genesene: 4211 (+75)

Behandlungen im Krankenhaus: 132 (-1) davon beatmet: 10 (+1)

Todesfälle: 128 (+1)

7-Tages-Inzidenz: 263,7 (Vortag: 259,3)

Entwicklung des Infektionsgeschehens

Datenanalyse: In der Vorweihnachtswoche hat sich die Corona-Lage in den Landkreisen Waldshut und Lörrach sowie in den grenznahen Kantonen nochmals verschärft. Die Zahl der Neuinfektionen stieg weiter dramatisch an – ebenso die Zahl der Todesfälle. Ein Blick auf die Daten der vergangenen Woche.

Situation im Kreis Waldshut

Neuinfektionen: 95

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 3278

Aktive Infektionen: 566 (+61)

Genesene: 2638 (+33)

Behandlungen im Krankenhaus: 35 (+1) davon einer in intensivmedizinischer Betreuung (unverändert)

Todesfälle: 74 (+1)

7-Tages-Inzidenz: 245,0 (Vortag: 234,5)

Kanton Basel-Landschaft:

Neuinfektionen: 162

Bestätigte Infektionen: 10052

Aktive Fälle: 1656 (+62)

Genesene: 8253 (+98)

Behandlungen im Krankenhaus: 67(-1), davon werden 2 beatmet (unverändert)

Todesfälle: 143 (+2)

Neue Quarantäne-Regeln an der Grenze

Frust bei den Metzgern: Die Verschärfung der Quarantäne-Regeln beim Grenzübertritt hat vor allem die Metzger an der Grenze hart getroffen. Während einige ihre Bestellungen noch vor Inkrafttreten der Regeln am Mittwoch abholten, stornierte der Großteil der Schweizer Kunden die Waren. Die Ausnahme-Regel für Bestellungen kam dann in den meisten Fällen zu spät.

Kanton Basel-Stadt

Neuinfektionen: 94

Bestätigte Infektionen: 7570

Aktive Fälle: 781 (+22)

Genesene: 6655 (+68)

Behandlungen im Krankenhaus: 137 (-16), davon 17 auf der Intensivstation (-1)

Todesfälle: 134 (+4)

Daten Die Angaben sind tagesaktuelle Meldungen direkt von den Landkreisen und Kantonen.

Kanton Schaffhausen

Neuinfektionen: 45

Bestätigte Infektionen: 2773

Aktive Fälle: 335 (-8)

Behandlungen im Krankenhaus: 14 (-4), davon 3 auf Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 45 (unverändert)

Kanton Aargau

(Zahlen vom 21. Dezember)

Neuinfektionen: 575

Bestätigte Infektionen: 25.784

Aktive Fälle: 5789 (unverändert)

Genesene: 19.510 (+440)

Behandlungen im Krankenhaus: 223 (+12), davon 43 auf Intensivstation (+3)

Todesfälle: 361 (+5)

