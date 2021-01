von sk

Situation im Kreis Lörrach

Neuinfektionen: 32

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 6625

Aktive Fälle: 655 (+6)

Genesene: 5769 (+24)

Behandlungen im Krankenhaus: 85 (-23) davon beatmet: 10 (unverändert)

Todesfälle: 201 (+2)

7-Tages-Inzidenz: 96,5 (Vortag: 96)

Entwicklung des Infektionsgeschehens

Datenanalyse: In den Schweizer Grenzkantonen und in den Landkreisen Waldshut und Lörrach sinken die Neuinfektionen, die Lage in den Spitälern bleibt aber angespannt. So hat sich das Infektionsgeschehen am Hochrhein entwickelt.

Situation im Kreis Waldshut

Neuinfektionen: 21

Bestätigte Infektionen: 4413

Aktive Infektionen: 286 (-2)

Genesene: 3992 (+22)

Behandlungen im Krankenhaus: 22 (-1) davon 2 auf der Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 135 (+1)

7-Tages-Inzidenz: 113,4 (Vortag: 114,0)

Kanton Basel-Landschaft:

Neuinfektionen: 51

Bestätigte Infektionen: 12.320

Aktive Fälle: 696 (-35)

Genesene: 11.426 (+86)

Behandlungen im Krankenhaus: 25 (-1), davon werden 5 beatmet (unverändert)

Todesfälle: 198 (unverändert)

Start im Kreisimpfzentrum

Werner Gottstein aus Wehr-Brennet war der erste Senior, der am Freitag, 22. Januar, im Kreisimpfzentrum Tiengen seine Spritze gegen Covid-19 erhalten hat. Impfwillige im Kreis Waldshut müssen aber weiter Geduld haben: Bis 12. Februar sind alle Termine ausgebucht. So war der erste Tag im Impfzentrum.

Kanton Basel-Stadt

Neuinfektionen: 29

Bestätigte Infektionen: 9096

Aktive Fälle: 311 (+11)

Genesene: 8614 (+18)

Behandlungen im Krankenhaus: 61 (-1), davon 12 auf der Intensivstation (+1)

Todesfälle: 171 (unverändert)

Daten Die Angaben sind tagesaktuelle Meldungen direkt von den Landkreisen und Kantonen. Die Meldungen des Kantons Aargau beziehen sich auf den Vortag und entsprechen dem Stand 21. Januar.

Kanton Schaffhausen

Neuinfektionen: 13

Bestätigte Infektionen: 3391

Aktive Fälle: 146 (-12)

Behandlungen im Krankenhaus: 13 (+2), davon 2 auf Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 59 (unverändert)

Kanton Aargau

Neuinfektionen: 205

Bestätigte Infektionen: 33.273

Aktive Fälle: 2774

Genesene: 29.935 (+60)

Behandlungen im Krankenhaus: 107 (unverändert), davon 18 auf Intensivstation (-1)

Todesfälle: 564 (+3)

