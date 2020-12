von sk

Situation im Kreis Lörrach

Neuinfektionen: 44

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 5161

Aktive Fälle: 898 (-49)

Genesene: 4136 (+89)

Behandlungen im Krankenhaus: 133 (-1) davon beatmet: 9 (unverändert)

Todesfälle: 127 (+4)

7-Tages-Inzidenz: 259,3 (Vortag: 265,9)

Entwicklung des Infektionsgeschehens

Datenanalyse: In der Vorweihnachtswoche hat sich die Corona-Lage in den Landkreisen Waldshut und Lörrach sowie in den grenznahen Kantonen nochmals verschärft. Die Zahl der Neuinfektionen stieg weiter dramatisch an – ebenso die Zahl der Todesfälle. Ein Blick auf die Daten der vergangenen Woche.

Situation im Kreis Waldshut

Neuinfektionen: 33

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 3183

Aktive Infektionen: 505 (-15)

Genesene: 2605 (+48)

Behandlungen im Krankenhaus: 34 (-5) davon einer in intensivmedizinischer Betreuung (unverändert)

Todesfälle: 73 (unverändert)

7-Tages-Inzidenz: 234,5 (Vortag: 243,9)

Kanton Basel-Landschaft:

Neuinfektionen: 198

Bestätigte Infektionen: 9890

Aktive Fälle: 1594 (+29)

Genesene: 8155 (+166)

Behandlungen im Krankenhaus: 68(+1), davon werden 2 beatmet (unverändert)

Todesfälle: 141 (+2)

Corona-Schnelltest vor Weihnachten

Am 23. Dezember bietet das Sozialministerium kostenlose Corona-Schnelltests im Landkreis Waldshut an. Von 14 bis 16 Uhr können sich Interessierte in der Stadthalle in Tiengen und der Flößerhalle in Wallbach auf das Virus testen lassen. Eine Anmeldung ist nicht möglich.

Kanton Basel-Stadt

Neuinfektionen: 79

Bestätigte Infektionen: 7476

Aktive Fälle: 759 (-44)

Genesene: 6687 (+119)

Behandlungen im Krankenhaus: 153 (+1), davon 18 auf der Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 130 (+4)

Daten Die Angaben sind tagesaktuelle Meldungen direkt von den Landkreisen und Kantonen.

Kanton Schaffhausen

Neuinfektionen: 38

Bestätigte Infektionen: 2728

Aktive Fälle: 343 (-11)

Behandlungen im Krankenhaus: 18 (+1), davon 3 auf Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 45 (unverändert)

Kanton Aargau

(Zahlen vom 21. Dezember)

Neuinfektionen: 307

Bestätigte Infektionen: 25.205

Aktive Fälle: 5789 (+2)

Genesene: 19.070 (+290)

Behandlungen im Krankenhaus: 211 (+4), davon 40 auf Intensivstation (+2)

Todesfälle: 346 (+6)