von sk

Situation im Kreis Lörrach

Neuinfektionen: 53

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 6593

Aktive Fälle: 649 (+9)

Genesene: 5745 (+19)

Behandlungen im Kran kenhaus: 108 (-12) davon beatmet: 10 (unverändert)

Todesfälle: 199 (+7)

7-Tages-Inzidenz: 96 (Vortag: 99,5)

Entwicklung des Infektionsgeschehens

Datenanalyse: In den Schweizer Grenzkantonen und in den Landkreisen Waldshut und Lörrach sinken die Neuinfektionen, die Lage in den Spitälern bleibt aber angespannt. So hat sich das Infektionsgeschehen am Hochrhein entwickelt.

Situation im Kreis Waldshut

Neuinfektionen: 47

Bestätigte Infektionen: 4392

Aktive Infektionen: 288 (+15)

Genesene: 3970 (+28)

Behandlungen im Krankenhaus: 23 (-2) davon 2 auf der Intensivstation (+1)

Todesfälle: 134 (+4)

7-Tages-Inzidenz: 114,0 (Vortag: 108,8)

Kanton Basel-Landschaft:

Neuinfektionen: 67

Bestätigte Infektionen: 12.269

Aktive Fälle: 731 (+16)

Genesene: 11.340 (+51)

Behandlungen im Krankenhaus: 26 (-3), davon werden 5 beatmet (unverändert)

Todesfälle: 198 (unverändert)

Frust bei Vergabe der Impftermine

Am 19. Januar konnten sich Impfwillige im Kreis Waldshut für einen Termin im Kreisimpfzentrum in Tiengen anmelden. Allerdings gab es hohe Hürden und die begehrten Termine waren innerhalb von 20 Minuten vergeben.

Kanton Basel-Stadt

Neuinfektionen: 46

Bestätigte Infektionen: 9067

Aktive Fälle: 300 (unverändert)

Genesene: 8596 (+46)

Behandlungen im Krankenhaus: 62 (-5), davon 11 auf der Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 171 (unverändert)

Daten Die Angaben sind tagesaktuelle Meldungen direkt von den Landkreisen und Kantonen. Die Meldungen des Kantons Aargau beziehen sich auf den Vortag und entsprechen dem Stand 20. Januar.

Kanton Schaffhausen

Neuinfektionen: 10

Bestätigte Infektionen: 3378

Aktive Fälle: 158 (-3)

Behandlungen im Krankenhaus: 11 (unverändert), davon 2 auf Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 59 (unverändert)

Kanton Aargau

Neuinfektionen: 198

Bestätigte Infektionen: 33.249

Aktive Fälle: 2814 (-147)

Genesene: 29.340 (+385)

Behandlungen im Krankenhaus: 107 (-18), davon 19 auf Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 560 (+1)

Hochrhein/Südschwarzwald Corona-Krise: Die aktuellen Entwicklungen am Hochrhein und im Südschwarzwald – elf Todesfälle in den Landkreisen Waldshut und Lörrach Das könnte Sie auch interessieren