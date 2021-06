von sk

Situation im Kreis Lörrach

Neuinfektionen: 23

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 9833

Aktive Fälle: 188

Genesene: 9355 (+17)

Behandlungen im Krankenhaus: 20 (unverändert) davon 5 in intensivmedizinischer Betreuung (unverändert)

Todesfälle: 290 (+1)

7-Tages-Inzidenz: 49.8 (42,8)

Wie viele Menschen sind gegen Corona geimpft?

Situation im Kreis Waldshut

Neuinfektionen: 3

Bestätigte Infektionen: 7697 (-1 aufgrund von vier falsch-positiven Schnelltests)

Aktive Infektionen: 89

Genesene: 7383 (+24)

Behandlungen im Krankenhaus: 3 (unverändert), davon 2 in intensivmedizinischer Betreuung (unverändert)

Todesfälle: 225 (unverändert)

7-Tages-Inzidenz: laut Landratsamt 30,4 (Vortag: 41,5); laut RKI: 35,7

Blick auf den Arbeitsmarkt

Kanton Basel-Landschaft:

Neuinfektionen: 14

Bestätigte Infektionen: 17.912

Aktive Fälle: 214 (+4)

Genesene: 17.478 (+10)

Behandlungen im Krankenhaus: 5 (-2), niemand davon auf Intensivstationen (unverändert)

Todesfälle: 220 (unverändert)

Erweiterte Maskenpflicht aufgehoben Im Kreis Lörrach Die Allgemeinverfügung des Landkreises zur erweiterten Maskenpflicht ist außer Kraft getreten. Nachdem das Landesgesundheitsamt für den Landkreis Lörrach gestern einen Inzidenzwert von 42,0 veröffentlicht hat, war dies der siebte Tag in Folge, an dem der Inzidenz-Wert von 50 unterschritten wurde. Die Allgemeinverfügung zur erweiterten Maskenpflicht, die die landesweite Regelung seit November 2020 ergänzt hatte, ist damit heute außer Kraft getreten. Es gelten weiterhin die Regelungen zur Maskenpflicht gemäß § 3 der Corona-Verordnung. Die Städte und Gemeinden können jedoch zusätzliche Schutzmaßnahmen festlegen, da nun aufgrund der gesunkenen Inzidenzwerte die Regelungskompetenz wieder auf die Städte und Gemeinden als Ortpolizeibehörden übergegangen ist.

Kanton Basel-Stadt

Neuinfektionen: 25

Bestätigte Infektionen: 12.835

Aktive Fälle: 161 (+15)

Genesene: 12.470 (+10)

Behandlungen im Krankenhaus: 15 (+2), davon 2 auf der Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 204 (unverändert)

Kanton Zürich

Neuinfektionen: 95

Bestätigte Infektionen: 111.668

Aktive Fälle: 752 (unverändert)

Behandlungen im Krankenhaus: 80 (-1), davon 36 auf der Intensivstation (-1)

Todesfälle: 1403 (unverändert)

Daten Die Angaben sind tagesaktuelle Meldungen direkt von den Landkreisen und Kantonen. Die Meldungen des Kantons Aargau beziehen sich auf den Vortag und entsprechen dem Stand 1. Juni 2021.

Kanton Schaffhausen

Neuinfektionen: 4

Bestätigte Infektionen: 4726

Aktive Fälle: 111 (-9)

Behandlungen im Krankenhaus: 3 (unverändert) auf Isolierstationen, 3 auf Intensivstation (-1)

Todesfälle: 77 (unverändert)

Kanton Aargau

Neuinfektionen: 37

Bestätigte Infektionen: 47.434

Aktive Fälle: 8595 (+12)

Genesene: 38.140 (+25)

Todesfälle: 699 (unverändert)

