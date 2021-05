von sk

Situation im Kreis Lörrach

Neuinfektionen: 44

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 9645

Aktive Fälle: 386 (+26)

Genesene: 8974 (+18)

Behandlungen im Krankenhaus: 16 (-2) davon 4 in intensivmedizinischer Betreuung (unverändert)

Todesfälle: 285 (unverändert)

7-Tages-Inzidenz: 87,3 (Vortag: 93,4)

Lockerungen im Kreis Waldshut

Ab Freitag, 21. Mai, dürfen die Einzelhändler im Kreis Waldshut wieder Shoppen nach Termin-Vereinbarung anbieten. Allerdings müssen die Kunden dafür einen negativen Corona-Test vorweisen. Die Hintergründe und wann es weitere Lockerungen geben könnte, erfahren Sie hier.

Situation im Kreis Waldshut

Neuinfektionen: 30

Bestätigte Infektionen: 7571

Bestätigte Virus-Mutationen: vom 10. April bis 16. Mai bei Neuinfektionen: 85,9 Prozent

Aktive Infektionen: 281 (-4)

Genesene: 7070 (+34)

Behandlungen im Krankenhaus: 15 (-6), davon 3 in intensivmedizinischer Betreuung (unverändert)

Todesfälle: 220 (unverändert)

7-Tages-Inzidenz: 77,8 (Vortag: 90,1)

Kanton Basel-Landschaft:

Neuinfektionen: 35

Bestätigte Infektionen: 17.668

Aktive Fälle: 420 (unverändert)

Genesene: 17.028 (+35)

Behandlungen im Krankenhaus: 12, davon 2 auf Intensivstationen (unverändert)

Todesfälle: 220 (unverändert)

Kanton Basel-Stadt

Neuinfektionen: 28

Bestätigte Infektionen: 12.630

Aktive Fälle: 235 (-9)

Genesene: 12.156 (+29)

Behandlungen im Krankenhaus: 24 (unverändert), davon 9 auf der Intensivstation (+1)

Todesfälle: 202 (unverändert)

Kanton Zürich

Neuinfektionen: 213

Bestätigte Infektionen: 110.205

Behandlungen im Krankenhaus: 122 (-6), davon 42 auf der Intensivstation (-4)

Todesfälle: 1395 (unverändert)

Viel Platz in Bus und Bahn

Der Wechselunterricht an den Schulen wirkt sich auf die Fahrgastzahlen in Bussen und Zügen am Hochrhein aus. Nur in Einzelfällen kann es durch Betriebsstörungen auch mal eng werden. Wie die aktuelle Lage ist, erfahren Sie hier.

Daten Die Angaben sind tagesaktuelle Meldungen direkt von den Landkreisen und Kantonen. Die Meldungen des Kantons Aargau beziehen sich auf den Vortag und entsprechen dem Stand 18. Mai.

Kanton Schaffhausen

Neuinfektionen: 20

Bestätigte Infektionen: 4551

Aktive Fälle: 92 (+4)

Behandlungen im Krankenhaus: 5 (unverändert), 4 auf Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 76 (unverändert)

Kanton Aargau

Neuinfektionen: 107

Bestätigte Infektionen: 46.769

Aktive Fälle: 8447 (+1)

Genesene: 37.625 (+105)

Behandlungen im Krankenhaus: 53 (-1), 13 auf Intensivstation (+1)

Todesfälle: 696 (+1)