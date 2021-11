von sk

Situation im Kreis Lörrach

Neuinfektionen: 102

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 13.621

Aktive Fälle: 1040 (+34)

Genesene: 12.261 (+67)

Behandlungen im Krankenhaus: 22 (+2)

Todesfälle: 320 (+1)

Sieben-Tages-Inzidenz: 287,5

Neues Angebot im Impfbus

Über 70-Jährige können sich ab sofort für bestimmte Haltestellen des Impfbusses voranmelden. Was Sie über das neue Angebot wissen müssen, erfahren Sie hier.

Situation im Kreis Waldshut

Neuinfektionen: 341

Bestätigte Infektionen: 10.428

Genesene: 9241 (+170 in drei Tagen, seit 15. November)

Aktive Fälle: 763 (+160)

Behandlungen im Krankenhaus: 10 davon zwei in intensivmedizinscher Betreuung

Todesfälle: 244 (+1 in drei Tagen, seit 15. November)

7-Tages-Inzidenz: laut Landratsamt: 301,2 Landesgesundheitsamt: 261,6

52 aktive Fälle auf 4500 Einwohner

Görwihl: Corona-Ausbruch in der Hotzenwaldgemeinde: 52 aktive Corona-Fälle bei gerade einmal 4500 Einwohnern: Das Infektionsgeschehen in der Gemeinde Görwihl hat in den vergangenen Tagen drastisch zugelegt. Mehr dazu hier.

Kanton Basel-Landschaft:

Neuinfektionen: 184

Bestätigte Infektionen: 25.814

Aktive Fälle: 1280 (+88)

Genesene: keine Angaben mehr

Behandlungen im Krankenhaus: 38 (+5), davon 3 auf Intensivstationen (unverändert)

Todesfälle: 235 (unverändert)

Kanton Basel-Stadt

Neuinfektionen: 51

Bestätigte Infektionen: 17.640

Aktive Fälle: 614 (-3)

Genesene: 16.813 (+54)

Todesfälle: 221 (unverändert)

Daten Die Angaben sind tagesaktuelle Meldungen direkt von den Landkreisen und Kantonen. Die Meldungen des Kantons Aargau, des Kantons Basel-Land und des Kantons Schaffhausen beziehen sich auf den Vortag und entsprechen dem Stand 14. November 2021.

Kanton Aargau

Neuinfektionen: 415

Bestätigte Infektionen: 65.344

Genesene: 61.070 (In der KW45)

Behandlungen im Krankenhaus: 50 auf Isolierstationen (-7), 9 auf Intensivstationen (unverändert)

Todesfälle: 747 (In der KW45)

Kanton Schaffhausen

Neuinfektionen: 91

Bestätigte Infektionen: 7129

Aktive Fälle: 410 (+67)

Behandlungen im Krankenhaus: 10 (+1)

Todesfälle: 91 (unverändert)