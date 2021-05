von sk

Situation im Kreis Lörrach

Neuinfektionen: 22

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 9601

Aktive Fälle: 360 (-23)

Genesene: 8956 (+45)

Behandlungen im Krankenhaus: 18 (-2) davon 4 in intensivmedizinischer Betreuung (+3)

Todesfälle: 285 (unverändert)

7-Tages-Inzidenz: 93,4 (Vortag: 90,4 )

Lockerungen in Sicht:

Zum ersten Mal seit vier Wochen meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag, 18. Mai, für den Kreis Waldshut einen Inzidenzwert unter 100. Sollte sich der Trend fortsetzen, konnten ab Pfingstmontag weitere Lockerungen in Kraft treten, wie das Shoppen ohne Test oder die Öffnung der Gastronomie. Ein Blick auf die Entwicklung.

Situation im Kreis Waldshut

Neuinfektionen: 16

Bestätigte Infektionen: 7541 (+16)

Bestätigte Virus-Mutationen: vom 10. April bis 16. Mai bei Neuinfektionen: 80,4 Prozent

Aktive Infektionen: 285 (-30)

Genesene: 7036 (+46)

Behandlungen im Krankenhaus: 21 (+5), davon 3 in intensivmedizinischer Betreuung (unverändert)

Todesfälle: 220 (unverändert)

7-Tages-Inzidenz: 90,1 (Vortag: 104,7)

Kanton Basel-Landschaft:

Neuinfektionen: 46

Bestätigte Infektionen: 17.633

Aktive Fälle: 420 (-11)

Genesene: 16.993 (+57)

Behandlungen im Krankenhaus: 17, davon 2 auf Intensivstationen (unverändert)

Todesfälle: 220 (unverändert)

Kanton Basel-Stadt

Neuinfektionen: 24

Bestätigte Infektionen: 12.602

Aktive Fälle: 244 (-8)

Genesene: 12.156 (+29)

Behandlungen im Krankenhaus: 24 (-6), davon 8 auf der Intensivstation (-1)

Todesfälle: 202 (+1)

Kanton Zürich

Neuinfektionen: 228

Bestätigte Infektionen: 109.993

Behandlungen im Krankenhaus: 128 (+4), davon 46 auf der Intensivstation (-5)

Todesfälle: 1395 (unverändert)

Viel Platz in Bus und Bahn

Der Wechselunterricht an den Schulen wirkt sich auf die Fahrgastzahlen in Bussen und Zügen am Hochrhein aus. Nur in Einzelfällen kann es durch Betriebsstörungen auch mal eng werden. Wie die aktuelle Lage ist, erfahren Sie hier.

Daten Die Angaben sind tagesaktuelle Meldungen direkt von den Landkreisen und Kantonen. Die Meldungen des Kantons Aargau beziehen sich auf den Vortag und entsprechen dem Stand 17. Mai.

Kanton Schaffhausen

Neuinfektionen: 7

Bestätigte Infektionen: 4531

Aktive Fälle: 88 (+4)

Behandlungen im Krankenhaus: 5 (+1), 4 auf Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 76 (unverändert)

Kanton Aargau

Neuinfektionen: 94

Bestätigte Infektionen: 46.662

Aktive Fälle: 8447

Genesene: 37.520

Behandlungen im Krankenhaus: 54 (+10), 12 auf Intensivstation (-2)

Todesfälle: 695 (unverändert)