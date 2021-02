Kreis Waldshut/Kreis Lörrach/Schweiz Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Die Corona-Zahlen in den Landkreisen Waldshut und Lörrach und den grenznahen Kantonen am 18. Februar auf einen Blick

In den Landkreisen Waldshut und Lörrach liegt die Sieben-Tages-Inzidenz am dritten Tag in Folge unter 50. Die nächtliche Ausgangssperre entfällt damit ab Freitag. Ein Blick auf die Zahlen vom 18. Februar 2021.