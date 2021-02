von sk

Situation im Kreis Lörrach

Neuinfektionen: 11

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 7166

Bestätigte Virus-Mutationen: 98 (unverändert)

Aktive Fälle: 381 (-4)

Genesene: 6559 (+15)

Behandlungen im Krankenhaus: 42 (+2) davon beatmet: 5 (+1)

Todesfälle: 226 (unverändert)

7-Tages-Inzidenz: 41,5 (Vortag: 50,2)

Datenanalyse

Die Zahl der Virus-Mutationen nimmt stetig zu und könnte bald das Infektionsgeschehen am Hochrhein dominieren. So entwickelte sich die Lage in den Landkreisen Lörrach, Waldshut und den angrenzenden Schweizer Kantonen von Basel-Stadt bis Schaffhausen.

Situation im Kreis Waldshut

Neuinfektionen: 13

Bestätigte Infektionen: 5071

Bestätigte Virus-Mutationen: 82 (+2)

Aktive Infektionen: 278 (-12)

Genesene: 4619 (+21)

Behandlungen im Krankenhaus: 22 (-9) davon 2 auf der Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 174 (+4)

7-Tages-Inzidenz: 45,6 (Vortag: 50,9)

Kanton Basel-Landschaft:

Neuinfektionen: 23

Bestätigte Infektionen: 13.283

Aktive Fälle: 417 (+4)

Genesene: 12.657 (+19)

Behandlungen im Krankenhaus: 21 (+1)

Todesfälle: 209 (unverändert)

Impfen in der Gemeindehalle

100 Rickenbacher Senioren über 80 Jahre wurden am Dienstag in ihrer Heimatgemeinde gegen Corona geimpft. Die Vor-Ort-Impfung in Rickenbach ist ein Pilotprojekt im Landkreis, das einzige im Land Baden-Württemberg. Wie es dazu kam, erfahren Sie hier.

Kanton Basel-Stadt

Neuinfektionen: 7

Bestätigte Infektionen: 9669

Aktive Fälle: 138 (+1)

Genesene: 9337 (+11)

Behandlungen im Krankenhaus: 21 (-6), davon 6 auf der Intensivstation (-6)

Todesfälle: 189 (unverändert)

Daten Die Angaben sind tagesaktuelle Meldungen direkt von den Landkreisen und Kantonen. Die Meldungen des Kantons Aargau beziehen sich auf den Vortag und entsprechen dem Stand 16. Februar

Kanton Schaffhausen

Neuinfektionen: 9

Bestätigte Infektionen: 3562

Bestätigte Virus-Mutationen: 24 (+8)

Aktive Fälle: 41

Behandlungen im Krankenhaus: 4 (+1)

Todesfälle: 66 (+1)

Kanton Zürich

Neuinfektionen: 184

Bestätigte Infektionen: 85.792

Behandlungen im Krankenhaus: 147 (-4) davon 37 auf Intensivstationen (-3)

Todesfälle: 1255 (+5)

Kanton Aargau

Neuinfektionen: 74

Bestätigte Infektionen: 35.925

Bestätigte Virus-Mutationen: 406 (+4)

Aktive Fälle: 3295 (+36)

Genesene: 32.005 (+35)

Behandlungen im Krankenhaus: 40 (-10), davon 10 auf Intensivstationen (-3)

Todesfälle: 625 (unverändert)