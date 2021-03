von sk

Situation im Kreis Lörrach

Neuinfektionen: 27

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 7691

Bestätigte Virus-Mutationen: 310 (+10)

Aktive Fälle: 411 (+15)

Genesene: 7037 (+11)

Behandlungen im Krankenhaus: 21 (-1) davon 4 in intensivmedizinischer Betreuung (unverändert)

Todesfälle: 243 (+1)

7-Tages-Inzidenz: 76,4 (unverändert)

Datenanalyse

Das Infektionsgeschehen am Hochrhein nimmt wieder Fahrt auf. Die 7-Tage-Inzidenz im Aargau und im Kanton Baselland steigt wieder über 100. Wie sie die Zahlen in der vergangenen Woche entwickelt haben, lesen Sie hier.

Situation im Kreis Waldshut

Neuinfektionen: 22

Bestätigte Infektionen: 5575

Bestätigte Virus-Mutationen: 200 (+15), davon 155 Fälle der britischen Variante (+12)

4 der südafrikanischen Variante (unverändert)

Aktive Infektionen: 230 (+14)

Genesene: 5149 (+8)

Behandlungen im Krankenhaus: 15 (+2) davon 1 in intensivmedizinischer Betreuung (unverändert)

Todesfälle: 196 (unverändert)

7-Tages-Inzidenz: 83,0 (Vortag: 82,5)

Impftermine abgesagt

Dass der Impfstoff Astrazeneca bis auf Weiteres nicht mehr in den Impfzentren verabreicht werden darf, hat auch für den Hochrhein massive Konsequenzen. In den Kreisen Lörrach und Waldshut wurden mehr als 3000 Impftermine bis auf Weiteres abgesagt. Was Betroffene jetzt wissen müssen.

Kanton Basel-Landschaft:

Neuinfektionen: 81

Bestätigte Infektionen: 14.209

Aktive Fälle: 463 (+48)

Genesene: 13.535 (+32)

Behandlungen im Krankenhaus: 16 (unverändert), davon 3 auf Intensivstationen (+1)(unverändert)

Todesfälle: 211 (unverändert)

Kanton Zürich:

Neuinfektionen: 310

Bestätigte Infektionen: 90.468

Behandlungen im Krankenhaus: 141 (+3), davon 22 auf Intensivstationen (-1)

Todesfälle: 1303 (+9)

Kanton Basel-Stadt

Neuinfektionen: 33

Bestätigte Infektionen: 10.177

Aktive Fälle: 206 (+16)

Genesene: 9778 (+17)

Behandlungen im Krankenhaus: 29 (-6), davon 6 auf der Intensivstation (+1)

Todesfälle: 193 (unverändert)

Daten Die Angaben sind tagesaktuelle Meldungen direkt von den Landkreisen und Kantonen. Die Meldungen des Kantons Aargau beziehen sich auf den Vortag und entsprechen dem Stand 15. März

Kanton Schaffhausen

Neuinfektionen: 3

Bestätigte Infektionen: 3731

Bestätigte Virus-Mutationen: 122 (+8)

Aktive Fälle: 67 (unverändert)

Behandlungen im Krankenhaus: 6 (+1)

Todesfälle: 73 (+1)

Kanton Aargau

Neuinfektionen: 118

Bestätigte Infektionen: 38.027

Bestätigte Virus-Mutationen: 1438 (+11)

Aktive Fälle: 4368 (+71)

Genesene: 33.020 (+45)

Behandlungen im Krankenhaus: 31 davon 7 auf Intensivstation

Todesfälle: 639 (+1)