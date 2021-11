von sk

Situation im Kreis Lörrach

Neuinfektionen: 93

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 13.331

Aktive Fälle: 804 (+50)

Genesene: 12.098 (+43)

Behandlungen im Krankenhaus: 21 (+3)

Todesfälle: 319 (unverändert)

Sieben-Tages-Inzidenz: 243,0,2 (Vortag: 210,6)

Neues Angebot im Impfbus

Über 70-Jährige können sich ab sofort für bestimmte Haltestellen des Impfbusses voranmelden. Los geht es am Dienstag, 16. November, in Grafenhausen. Was Sie über das neue Angebot wissen müssen, erfahren Sie hier.

Situation im Kreis Waldshut

Neuinfektionen: 179 (in vier Tagen, seit 11. November)

Bestätigte Infektionen: 10.087

Genesene: 9240 (+170 vier Tagen, seit 11. November)

Aktive Fälle: 603 (-10 vier Tagen, seit 11. November)

Behandlungen im Krankenhaus: 8 (+7 vier Tagen, seit 11. November), davon zwei in intensivmedizinscher Betreuung (+1)

Todesfälle: 244 (+1 vier Tagen, seit 11. November)

7-Tages-Inzidenz: laut Landratsamt: 261,4 Landesgesundheitsamt: 256,4

Blick in die Krankenhäuser

Die Zahl der Corona-Patienten, die auf der Intensivstation des Klinikums Hochrhein in Waldshut betreut werden müssen, werden immer jünger. Wie die Lage auf der Intensivstation ist und warum der Leiter der Intensivstation dringend zur Impfung rät, lesen Sie hier.

Kanton Basel-Landschaft:

Neuinfektionen: 80

Bestätigte Infektionen: 25.171

Aktive Fälle: 973 (+17)

Genesene: keine Angaben mehr

Behandlungen im Krankenhaus: 35 (+5), davon 2 auf Intensivstationen (-1)

Todesfälle: 335 (unverändert)

Kanton Basel-Stadt

Neuinfektionen: 51

Bestätigte Infektionen: 17.640

Aktive Fälle: 614 (-3)

Genesene: 16.813 (+54)

Todesfälle: 221 (unverändert)

Daten Die Angaben sind tagesaktuelle Meldungen direkt von den Landkreisen und Kantonen. Die Meldungen des Kantons Aargau, des Kantons Basel-Land und des Kantons Schaffhausen beziehen sich auf den Vortag und entsprechen dem Stand 14. November 2021.

Kanton Aargau

Neuinfektionen: 227

Bestätigte Infektionen: 64.294

Genesene: 60.590 (In der KW45)

Behandlungen im Krankenhaus: 53 auf Isolierstationen, 11 auf Intensivstationen

Todesfälle: 746 (In der KW45)

Kanton Schaffhausen

Neuinfektionen: 25

Bestätigte Infektionen: 6927

Aktive Fälle: 299 (-4)

Behandlungen im Krankenhaus: 7 (unverändert)

Todesfälle: 91 (unverändert)