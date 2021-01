von sk

Situation im Kreis Lörrach

Neuinfektionen: 31

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 6404

Aktive Fälle: 713 (-36)

Genesene: 5439 (+67)

Behandlungen im Krankenhaus: 136 (-6) davon beatmet: 7 (-1)

Todesfälle: 185 (unverändert)

7-Tages-Inzidenz: 131,8 (Vortag: 139,2)

Entwicklung des Infektionsgeschehens

Datenanalyse: Schweizer Grenzkantone melden Tiefststände, in den deutschen Landkreisen steigen die Zahlen wieder. So hat sich das Infektionsgeschehen am Hochrhein nach den Feiertagen entwickelt.

Situation im Kreis Waldshut

Neuinfektionen: 29

Bestätigte Infektionen: 4216

Aktive Infektionen: 378 (unverändert)

Genesene: 3717 (+28)

Behandlungen im Krankenhaus: 29 (unverändert) davon 3 auf der Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 121 (+1)

Kanton Basel-Landschaft:

Neuinfektionen: 53

Bestätigte Infektionen: 11.957

Aktive Fälle: 867 (-75)

Genesene: 10.901 (+128)

Behandlungen im Krankenhaus: 35 (-8), davon werden 5 beatmet (unverändert)

Todesfälle: 189 (unverändert)

Impfstart im Kreis Waldshut

Das Kreisimpfzentrum in Tiengen und die zwei mobilen Impfteams im Landkreis Waldshut können am Freitag, 22. Januar, ihre Arbeit aufnehmen. Alle Informationen zum aktuellen Stand und ab wann Anmeldungen möglich sind, erfahren Sie hier.

Kanton Basel-Stadt

Neuinfektionen: 26

Bestätigte Infektionen: 8896

Aktive Fälle: 393 (-51)

Genesene: 8335 (+76)

Behandlungen im Krankenhaus: 64 (-4), davon 10 auf der Intensivstation (-5)

Todesfälle: 168 (+1)

Daten Die Angaben sind tagesaktuelle Meldungen direkt von den Landkreisen und Kantonen. Die Meldungen des Kantons Aargau beziehen sich auf den Vortag und entsprechen dem Stand 14. Januar.

Kanton Schaffhausen

Neuinfektionen: 32

Bestätigte Infektionen: 3291

Aktive Fälle: 177 (-8)

Behandlungen im Krankenhaus: 8 (unverändert), davon 4 auf Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 57 (unverändert)

Kanton Aargau

Neuinfektionen: 260

Bestätigte Infektionen: 32.086

Aktive Fälle: 3384

Genesene: 28.165 (+375

Behandlungen im Krankenhaus: 114 (-3), davon 26 auf Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 537 (+2)

