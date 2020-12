von sk

Situation im Kreis Lörrach

Neuinfektionen: 59

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 4567

Aktive Fälle: 821 (unverändert)

Genesene: 3628 (+53)

Behandlungen im Krankenhaus: 119 (+1) davon beatmet: 12 (unverändert)

Todesfälle: 108 (+6)

7-Tages-Inzidenz: 275,9 (Vortag: 267,6)

Entwicklung des Infektionsgeschehens

So viele Corona-Neuinfektionen wie noch nie gab es in der vergangenen Woche auf beiden Seiten des Rheins. Wie sich das Infektionsgeschehen in den Landkreisen Lörrach und Waldshut sowie in grenznahen Kantonen entwickelt hat, erfahren Sie hier.

Situation im Kreis Waldshut

Neuinfektionen: 18

Aktive Infektionen: 247

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 2767

Genesene: 2275 (+18)

Behandlungen im Krankenhaus: 45 davon 2 in intensivmedizinischer Betreuung (unverändert)

Todesfälle: 65 (unverändert)

7-Tages-Inzidenz: 201,8 (Vortag: 195,8)

Kanton Basel-Landschaft:

Neuinfektionen: 178

Bestätigte Infektionen: 8899

Aktive Fälle: 1743 (+22)

Genesene: 7047 (+153)

Behandlungen im Krankenhaus: 63 (+1), davon werden 3 beatmet (-1)

Todesfälle: 109 (+3)

Schutz-Maßnahmen in der Schweiz

Auch die Schweiz verschärft die Corona-Regeln bundesweit – besonders streng sind sie weiterhin nicht. Was dort ab Samstag, 12. Dezember, noch erlaubt ist und was nicht, erfahren Sie hier.

Kanton Basel-Stadt

Neuinfektionen: 136

Bestätigte Infektionen: 6875

Aktive Fälle: 900 (+11)

Genesene: 5863 (+110)

Behandlungen im Krankenhaus: 142 (+5), davon 17 auf der Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 122 (+2)

Daten Die Angaben sind tagesaktuelle Meldungen direkt von den Landkreisen und Kantonen.

Kanton Schaffhausen

Neuinfektionen: 50

Bestätigte Infektionen: 2468

Aktive Fälle: 371 (+6)

Behandlungen im Krankenhaus: 17 (+2), davon 4 auf Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 42 (unverändert)

Kanton Aargau

(Zahlen vom 14. Dezember)

Neuinfektionen: 304

Bestätigte Infektionen: 22.362

Genesene: 16.850

Behandlungen im Krankenhaus: 209, davon 38 auf Intensivstation

Todesfälle: 271 (+1)