von sk

Situation im Kreis Lörrach

Neuinfektionen: 9

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 9372

Aktive Fälle: 419 (-14)

Genesene: 8669 (+23)

Behandlungen im Krankenhaus: 33 (-1) davon 4 in intensivmedizinischer Betreuung (unverändert)

Todesfälle: 284 (unverändert)

7-Tages-Inzidenz: 81,6 (Vortag: 86)

Eine Region, unterschiedliche Regelungen:

Die Corona-Schutzmaßnahmen gibt es am Hochrhein aktuell in verschiedenen Ausprägungen: Was im Kreis Lörrach erlaubt ist, rückt im Kreis Waldshut in weite Ferne. Ein Blick auf die Hintergründe.

Situation im Kreis Waldshut

Neuinfektionen: 41

Bestätigte Infektionen: 7353

Bestätigte Virus-Mutationen: vom 3. April bis 9. Mai bei Neuinfektionen: 67,6 Prozent (Vorwoche: 85,5 Prozent)

Aktive Infektionen: 435 (-9)

Genesene: 6698 (+50)

Behandlungen im Krankenhaus: 9 (-1), davon 1 in intensivmedizinischer Betreuung (unverändert)

Todesfälle: 220 (unverändert)

7-Tages-Inzidenz: 176,0 (Vortag: 169,0)

Kanton Basel-Landschaft:

Neuinfektionen: 28

Bestätigte Infektionen: 17.388

Aktive Fälle: 634 (-45)

Genesene: 16.534 (+73)

Behandlungen im Krankenhaus: 27 (+3), davon 4 auf Intensivstationen (-1)

Todesfälle: 220 (unverändert)

Kanton Basel-Stadt

Neuinfektionen: 26

Bestätigte Infektionen: 12.411

Aktive Fälle: 395 (-10)

Genesene: 11.816 (+36)

Behandlungen im Krankenhaus: 44 (-3), davon 7 auf der Intensivstation (-1)

Todesfälle: 200 (unverändert)

Kanton Zürich

Neuinfektionen: 133

Bestätigte Infektionen: 108.662

Behandlungen im Krankenhaus: 180 (+31), davon 44 auf der Intensivstation (-5)

Todesfälle: 1388 (+4)

Jugendarbeit in Corona-Zeiten

Trotz Corona-Lockdown stand die Jugendarbeit beiderseits des Rheins nicht still – es gab sogar einige grenzüberschreitende Projekte. Einblicke gab es beim digitalen Austausch, zu dem die Hochrheinkommission und die Stiftung Movetia eingeladen hatte. Was dabei herauskam und wie es weiter gehen soll, erfahren Sie hier.

Daten Die Angaben sind tagesaktuelle Meldungen direkt von den Landkreisen und Kantonen. Die Meldungen des Kantons Aargau beziehen sich auf den Vortag und entsprechen dem Stand 9. Mai.

Kanton Schaffhausen

Neuinfektionen: 36 (seit Freitag)

Bestätigte Infektionen: 4449

Aktive Fälle: 96 (unverändert)

Behandlungen im Krankenhaus: 7 (+2), 4 auf Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 76 (unverändert)

Kanton Aargau

Neuinfektionen: 76

Bestätigte Infektionen: 45.926

Aktive Fälle: 8361

Genesene: 37.080

Behandlungen im Krankenhaus: 69, 16 auf Intensivstationen

Todesfälle: 690 (unverändert)

