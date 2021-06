von sk

Situation im Kreis Lörrach

Neuinfektionen: 5

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 9873

Aktive Fälle: 102 (-6)

Genesene: 9477 (+11)

Behandlungen im Krankenhaus: 12 (-2) davon 3 in intensivmedizinischer Betreuung (unverändert)

Todesfälle: 294 (+1)

7-Tages-Inzidenz: 14,4 (Vortag 15,3)

Der digitale Impfnachweis kommt

Wer in den vergangenen Monaten im Kreisimpfzentrum oder von einem mobilen Impfteam geimpft wurde, erhält von der Landesregierung in den nächsten zwei bis drei Wochen die Unterlagen zum digitalen Impfzertifikat per Post zugeschickt. Was es sonst noch zu beachten gibt, erfahren Sie hier.

Situation im Kreis Waldshut

Neuinfektionen: 1

Bestätigte Infektionen: 7731

Aktive Infektionen: 54 (-6)

Genesene: 7450 (+5)

Behandlungen im Krankenhaus: 2 (unverändert), davon keine in intensivmedizinischer Betreuung

Todesfälle: 225 (unverändert)

7-Tages-Inzidenz: laut Landratsamt 19,3 (Vortag: 18,1 ); laut RKI: 13,5

Ohne Test in den Biergarten und ins Freibad

Ab Freitag, 11. Juni, gibt es auch im Kreis Lörrach weitere Lockerungen. Weil die 7-Tage-Inzidenz an fünf Tagen in Folge unter 35 lag, entfällt beispielsweise die Testpflicht in der Außengastronomie und in Freibädern. Diese Lockerungen sind im Kreis Waldshut seit Dienstag, 8. Juni, in Kraft. Was sonst noch gilt, erfahren Sie hier.

Kanton Basel-Landschaft:

Neuinfektionen: 13

Bestätigte Infektionen: 17.994

Aktive Fälle: 158 (+3)

Genesene: 17.616 (+10)

Behandlungen im Krankenhaus: 4 (unverändert)

Todesfälle: 220 (unverändert)

Delta-Mutation im Kreis Waldshut Erstmals wurde bei einer Person aus dem Landkreis Waldshut die Delta-Mutation (bisher bekannt als „indische Variante“) nachgewiesen. Wie das Landratsamt am Dienstag informiert, habe sich die betroffene Person in einem Nachbar-Landkreis angesteckt. „Da sie bereits als Kontaktperson dieses Delta-Mutation-Falls genannt wurde, konnten sie und weitere Kontaktpersonen frühzeitig in Quarantäne gesetzt werden“, informiert das Landratsamt. Eine Sequenzierung auf die Delta-Mutation wurde vorgenommen, was „eine gewisse Zeit“ in Anspruch nimmt. Am Montagabend, 7. Juni, kam laut Landratsamt die Bestätigung, dass die infizierte Person aus dem Landkreis mit der Delta-Mutation infiziert ist. Die Kontaktpersonen hätten sich nicht angesteckt und sind nach Freitestung wieder aus der Quarantäne entlassen.

Kanton Basel-Stadt

Neuinfektionen: 10

Bestätigte Infektionen: 12.915

Aktive Fälle: 138 (-8)

Genesene: 12.572 (+18)

Behandlungen im Krankenhaus: 8 (-5), davon 2 auf der Intensivstation (-2)

Todesfälle: 205 (unverändert)

Kanton Zürich

Neuinfektionen: 62

Bestätigte Infektionen: 112.169

Behandlungen im Krankenhaus: 56 (-11), davon 31 auf der Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 1406 (+1)

Daten Die Angaben sind tagesaktuelle Meldungen direkt von den Landkreisen und Kantonen. Die Meldungen des Kantons Aargau beziehen sich auf den Vortag und entsprechen dem Stand 9. Juni 2021.

Kanton Aargau

Neuinfektionen: 18

Bestätigte Infektionen: 47.629

Aktive Fälle: 8631 (+3)

Genesene: 38.295 (+15)

Behandlungen im Krankenhaus: 15 (-3) auf Isolierstationen, 6 auf Intensivstation (+2)

Todesfälle: 703 (unverändert)

Kanton Schaffhausen

Neuinfektionen: 1

Bestätigte Infektionen: 4765

Aktive Fälle: 43 (+1)

Behandlungen im Krankenhaus: 2 auf Intensivstation (+1)

Todesfälle: 78 (unverändert)

