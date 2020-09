von sk

Auf ihrer Sommertour hat die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller das Landratsamt Waldshut besucht. Im Mittelpunkt ihres Austauschs mit Landrat Martin Kistler und dem Leiter des Gesundheitsamts, Jürgen Thoß, stand die Corona-Pandemie, schreibt das Büro der Abgeordneten in einer Pressemitteilung. Wie Kistler darlegte, hatte der Landkreis die Akutphase im Frühjahr vergleichsweise glimpflich überstanden und führte dies auch auf die sehr gute Zusammenarbeit mit den Gemeinden, Hilfsorganisationen und dem Klinikum zurück. „Die Kommunikation mit den Kommunen und Behörden hat sehr gut funktioniert und wesentlich dazu beigetragen, dass sich das Infektionsausmaß bei uns im Gegensatz zu anderen Regionen in Grenzen gehalten hat. Die kommunale Selbstverwaltung ist eine Stärke unseres Systems. Landräte und die Bürgermeister wissen, was vor Ort gebraucht wird“, so Kistler.

Hartmann-Müller merkte an: „Die Corona-Krise war und ist ein Stresstest für das föderale Deutschland. So waren die Einschnitte während des Lockdowns im Frühjahr für uns alle belastend. Sie waren jedoch viel kürzer und deutlich weniger einschneidend als im Rest Europas. Das beweist, dass ein von unten her gebauter Staat auch in einer Krise seine Vorteile hat. Lokale Entscheidungsträger sind nah dran am Geschehen, können dieses einordnen und die notwendigen Schritte in die Wege leiten. In der Corona-Epidemie zeigt der deutsche Föderalismus seine Stärke.“

Wie Thoß erklärte, wurde im Gesundheitsamt eine Corona-Arbeitsgruppe gebildet. „Inzwischen gehören der Corona-Arbeitsgruppe über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Dennoch ist eine weitere Personalaufstockung notwendig, denn die Arbeitsbelastung meiner Mitarbeiter ist seit März sehr hoch. Die Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) durch die Schaffung fünf zusätzlicher Personalstellen ist daher sehr wichtig“, so Thoß. Angekündigt ist eine Aufstockung um zwei Arztstellen und drei Stellen im medizinischen Bereich und im Verwaltungsbereich. Wie Hartmann-Müller ergänzte, will das Land stufenweise 227,5 Stellen neu schaffen. „Die letzten Wochen und Monate zeigen, welch zentrale Rolle die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ÖGD gerade im Bereich des Bevölkerungsschutzes einnehmen. Sie nehmen Anrufe von Bürgern entgegen, koordinieren Testungen, begleiten Erkrankte in Isolation und Menschen in Quarantäne, melden die regionalen Infektionszahlen oder ermitteln Kontaktpersonen mit Ansteckungsrisiko.“

Mit Blick auf die wieder steigenden Infektionszahlen und den Herbst geht Thoß von einer wieder stärker steigenden Zahl an Covid-19-Infektionen aus. Im Gegensatz zum Frühjahr sei man aber deutlich besser mit Schutzausrüstung ausgestattet. Der Landkreis hat selbst für die Schutzausrüstung gesorgt. Hartmann-Müller informierte Kistler und Thoß, dass das Land seine Beschaffungsstrategie geändert habe. „In den ersten Wochen der Corona-Epidemie war die Maskenbeschaffung nur unter erschwerten Bedingungen im Ausland möglich. Das lag vor allem daran, dass der Anteil an asiatischer Schutzausstattung mit einem Anteil von 90 Prozent zu hoch lag. Eine der Lehren aus der Corona-Pandemie ist die größere strategische Unabhängigkeit Baden-Württembergs bei der Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung.“