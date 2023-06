Auch an der Suchthilfe am Hochrhein ist die Corona-Pandemie nicht spurlos vorbeigegangen. Die wichtigen Selbsthilfegruppen konnten sich nicht treffen und verloren Teilnehmer, so der Bericht des kommunalen Suchtbeauftragten vor den Kreisräten des Jugendhilfeausschusses.

Suchtvorbeugung wird immer wichtiger

Wegen der kontrollierten Abgabe von Genusscannabis an Erwachsene sehen der Beauftragte Michael Schindler und Landrat Martin Kistler zusätzlichen Aufwand für die Suchtvorbeugung.

Die von der Ampel-Regierung geplante Legalisierung der Droge für Erwachsene, Verkauf und Pflanzung in begrenzter Menge, müssten mit einem Ausbau der Vorbeugung für Jugendliche einhergehen, heißt es unter anderem in Schindlers Ausblick.

Eine perspektivische Ausrichtung zu diesem Thema erarbeiten derzeit die Kreisbehörde und die Fachstelle Sucht des Landes in Waldshut-Tiengen.

Im Rückblick auf 2022 berichtete der Suchtberater von 82 Betroffenen, die im Kreis Waldshut von sieben Ärzten mit Ersatzstoffen versorgt wurden. Die Zahl der substituierenden Ärzte ist laut Schindler rückläufig, er geht von einer drohenden Mangelversorgung aus.

Ärztemangel bereitet Probleme

48 Patienten wurden bereits in einem Nachbarlandkreis substituiert. Weil der zunehmende Ärztemangel im ländlichen Raum wegen fehlender Praxisnachfolger auch die kontrollierte Versorgung der Süchtigen erschwert, sucht man beim wichtigen Thema der Substitutionsversorgung nach neuen Wegen.

Ein Modellprojekt ist die tele-medizinisch unterstützte Substitutionsbetreuung. Arzt und Patient kommunizieren über elektronische Medien. Waldshut soll nach Beschlusslage ein Modellstandort im Land werden, berichtet Schindler, der die Kommunalen Suchtbeauftragten auch im zuständigen Arbeitskreis des Sozialministeriums vertritt.

Der kommunale Suchbeauftragte Michael Schindler in der Boulderhalle in Tiengen. Mit sportlichen Aktivitäten zeigt das Konzept „Be Smart – Don‘t Start“ Alternativen zum Rauchen. Im Bild die Klasse 7b der Hans-Thoma-Schule in Laufenburg. Bild: Sira Huwiler-Flamm | Bild: Sira Huwiler-Flamm

Dem Trend, dass Schüler wieder mehr rauchen, tritt die Suchthilfe mit dem Konzept „Be Smart – Don‘t Start“ entgegen und zeigt Schulklassen zum Beispiel in der Tiengener Boulderhalle sportliche Alternativen zum blauen Dunst auf.