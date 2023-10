Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde Die Bundespolizei nimmt einen Gesuchten (53) fest – er muss noch 535 Tage im Gefängnis absitzen Der 2015 wegen Drogenschmuggel verurteilte Mann geht den Beamten an der Grenze in Waldshut ins Netz. Er ist gleich zwei Mal zur Festnahme ausgeschrieben. Nach der Haft wird er vermutlich abgeschoben.

Beamte der Bundespolizei bei der Überprüfung von Personalien. (Symbolbild) An der Grenze in Waldshut ist am Mittwoch ein 53-Jähriger festgenommen worden, der zwei Mal zur Festnahme ausgeschrieben war. | Bild: Mirjam Moll