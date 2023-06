Zwar ist es nn nach mehreren Wochen Trockenheit endlich wieder zu ein paar wenigen Niederschlägen gekommen, dennoch ist die Waldbrandgefahr immer noch sehr hoch.

Absolutes Feuerverbot im Kreis

Ursprünglich war auch für den Landkreis Waldshut ein absolutes Feuerverbot im Wald, wie es umliegende Landkreise bereits erlassen haben, geplant, doch aufgrund der aktuellen Wetterlage will man die Entwicklung weiter beobachten. Lag der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes Mitte Juni bereits bei der zweithöchsten Stufe im Landkreis, ist die Lage augenblicklich entspannter.

Die Landesforstverwaltung hat das Forstpersonal im Frühjahr in Sachen Waldbrand geschult. Feuerpatschen (Bildmitte) sind wieder gefragt. | Bild: Ralf Göhrig

Rauchverbot In der Zeit vom 1. März bis 31. Oktober ist im Wald das Rauchen verboten. Grillfeuer sind nur an ausgewiesenen Grillplätzen erlaubt. Aktuelle Infos unter: www.landkreis-waldshut.de/kreisforstamt/

Heiße und trockene Sommertage kommen wohl noch

Dennoch hat der Sommer gerade erst begonnen und die heißen und trockenen Sommertage liegen noch vor uns. Die Gefahr eines Waldbrandes ist noch keineswegs gebannt und die zahlreichen kleinen Busch- und Bodenfeuer in den vergangenen Wochen zeigten, wie schnell sich ein Feuer ausbreiten kann. Daher weist das Kreisforstamt Waldshut auch darauf hin, dass im Wald zwischen 1. März und 31. Oktober ein generelles Rauchverbot gilt.

Auch tragbare Rückenspritzen kommen im Wald zum Einsatz. | Bild: Ralf Göhrig

Außerdem ist es verboten, wilde Grillstellen anzulegen, wie sie besonders am Fußwanderweg zwischen Landesgrenze und Lottstetter Uferwiese entlang des Rheins zu finden sind. „Wenn hier ein Feuer ausbricht, haben wir kaum eine Möglichkeit einzugreifen, da es in diesem Bereich keine Fahrwege gibt“, sagte Holger Jörns, Feuerwehrkommandant aus Jestetten im Gespräch mit unserer Zeitung. Grillen ist lediglich an den dafür vorgesehenen Grillplätzen erlaubt.

Feuer machen im Wald kann teuer werden

In Baden-Württemberg gibt es zwar keinen Bußgeldkatalog für Feuer im Wald, doch die Strafe hierfür liegt, wie in anderen Bundesländern bei bis zu 2500 Euro. Auch Raucher werden zur Kasse gebeten. Für das Rauchen im Wald werden 30 Euro fällig. Das Kreisforstamt bestätigt, dass Rauchen nicht nur im Wald sondern auch im 100 Meter Abstand zum Wald untersagt ist. Und auf Waldrastplätzen gilt dies selbstverständlich auch.

Wie gefährlich eine kleine Zündquelle sein kann, wurde Ende Mai in Altenburg deutlich, als ein Busch unterhalb einer Aussichtsbank beim Klosterblick Feuer fing und von der Feuerwehr gelöscht werden musste.

Wilde Feuerstellen neben einer Rastbank am Rheinufer. Wer hier Feuer entfachte, handelte im besten Fall fahrlässig. | Bild: Ralf Göhrig

Das Kreisforstamt rät allen Waldbesuchern, weiterhin sorgsam zu sein und nur an geeigneten Orten, ein Feuer zu entzünden. Dass in der Sommerzeit auf das Verbrennen von Reisig (Waldarbeiterfeuer) verzichtet werden muss, sollte inzwischen klar sein.

Um die Gefahr eines Waldbrands zu minimieren, wird das Kreisforstamt im Laufe des Sommers verstärkte Kontrollen durchführen.