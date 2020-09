Die Papiertonne im Landkreis Lörrach ist seit Juli kostenpflichtig. Jüngst wurden darum alle Tonnen ohne Wertmarke eingesammelt. Die Mehrheit möchte ihre Tonne aber behalten, nur rund 15 Prozent der Nutzer wollen ihr Altpapier wieder selber entsorgen.

Wie viele Blaue Tonnen gibt es im Landkreis Lörrach?

Seit zwölf Jahren gibt es im Landkreis Lörrach eine blaue Tonne für Altpapier und Kartonagen. Für immer mehr Bürger eine bequeme Art, ihr Altpapier zu entsorgen – ganz ohne Bündel im knappen Kellerraum oder Fahrten zum Recyclinghof. Insgesamt waren zuletzt rund 38.000 Tonnen im Umlauf, etwa 18 000 vom Entsorger Remondis und rund 20.000 Tonnen vom Entsorger Kühl. Die Nachfrage sei über die Jahre gestiegen, so Remondis-Pressesprecherin Anna Erphan und Kirsten Wesel, Assistentin der Geschäftsführung bei Kühl. Seit dem 1. Juli ist dieser Service nun kostenpflichtig, seit diesem Monat werden Papiertonnen ohne Wertmarke nicht mehr geleert. Die Mehrheit der Nutzer möchte auf den Service aber nicht mehr verzichten: Nur rund 10 Prozent der Tonnen müssten abgeholt werden, so Erphan. Auch bei Kühl möchten nach Unternehmensangaben deutlich mehr als 80 Prozent der Nutzer die Tonne behalten, so Kisten Wesel.

Wie komme ich an eine Wertmarke?

Die Wertmarken sind über die jeweiligen Entsorgungsunternehmen erhältlich. Aus technischen Gründen habe es Verzögerung bei der Ausgabe der Remondis-Wertmarken gegeben, so Erphan. Diese seien mittlerweile behoben. Um sich für die Papiertonne zu registrierten, muss man seine Daten auf der Internetseite der Entsorger eingeben. Wichtig zu beachten: „Anschließend muss man noch einen Bestätigungslink klicken, den man an seine E-Mail-Adresse bekommt. Dies haben offensichtlich viele Bürger übersehen, „ so Erphan.

Die Entsorger im Landkreis Lörrach Die Papiertonne im Landkreis Lörrach wird den beiden Entsorgungsunternehmen Kühl und Remondis geleert. Die Firma Remondis betreut dabei die Orte Schopfheim, Rheinfelden, Steinen und Zell, Maulburg, Schwörstadt, Hausen, Hasel und Häg-Ehrberg. Die Firma Kühl fährt den gesamten Landkreis an mit einem Schwerpunkt auf den Bereich rund um die Betriebsstätte in Efringen-Kirchen. Weitere Informationen zur Papiertonne gibt es von der Firma Kühl unter www.blauetonne-schlauetonne.de sowie von Remondis unter www.papiertonne-loerrach.de

Was kostet die Papierabholung nun?

Für Kunden von Remondis kostet die Abholung der Papiertonne zukünftig 37 Euro im Jahr bei Zahlung mit Bankeinzug und 44 Euro für Rechnungszahler. Für diese Jahr wird ab dem 1. Juli ein anteiliges Entgelt von 18,03 Euro per Einzug oder 21,44 Euro für Rechnungszahler fällig. Für Kunden der Firma Kühl kostet die Abholung zukünftig 38,48 Euro im Jahr, das anteilige Entgelt für dieses Jahr beträgt 18,78 Euro.

Warum wird die Papiertonne kostenpflichtig?

Bisher habe sich die Papiertonne durch den Weiterverkauf des Altpapiers getragen, so Erphan von Remondis. Der Erlös sei in den letzte zwei Jahren aber immer weiter gesunken, eine kostenfreie Abfuhr sei nicht mehr wirtschaftlich, so auch Kisten Wesel. „Sollte sich der Papierpreis langfristig positiv entwickeln, wird das in die Preiskalkulation der Folgejahre einfließen“, so Erphan. Auch bei Kühl möchte man mit dem Entgelt nun die schwankenden Erlöse auf dem Papiermarkt ausgleichen.

Können die Wertstoffhöfe das zusätzliche Papier und die Kartonagen aufnehmen?

„Die Recyclinghöfe haben ausreichend Kapazitäten, auch größere Mengen anzunehmen. Sollten sich die Mengen signifikant erhöhen, werden die bestehenden Container häufiger geleert, so dass kein zusätzlicher Platzbedarf entsteht“, so Silke Bienroth, Betriebsleiterin des Eigenbetrieb Abfallwirtschaft in Lörrach. Wie sich das neue Entgelt auswirke könne man aber erst sagen, wenn die nicht mehr gewünschten Tonnen komplett eingesammelten seien.

Sammeln die Vereine weiterhin Papier?

Aktuell sammeln rund 120 Vereine in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Altpapier, teils schon seit Jahrzehnten, so Silke Bienroth. Die Abfallwirtschaft des Landkreises unterstützt dabei bei der Koordination sowie der Versicherung und zahlt einen Festpreis von 48 Euro pro Tonne – unabhängig vom tatsächlichen Erlös. „Wir machen zwei Sammlungen im Jahr“ erklärt Barbara Zumkeller, Vorsitzende des DRK Ortsvereins Schwörstadt. Neben der Abfallwirtschaft wird der Verein dabei auch von der Gemeinde mit Fahrzeugen unterstützt. „Sonst würde sich das nicht mehr rechnen“, so Zumkeller. Für den Verein ist die Sammlung ein wichtiges Standbein – besonders, da wegen der Corona-Pandemie andere Einkunftsmöglichkeiten wie das Wirten auf Veranstaltungen weggefallen sein. Leider werde aber immer weniger Papier für die Vereine gesammelt, bedauert Zumkeller: „Früher haben wir zwei Container vollgemacht, heute ist es etwa ein halber.“