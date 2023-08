Das Leben von Lilly Huber (14) aus Görwihl änderte sich gegen Ende des letzten Jahres von einem Tag auf den anderen. Ihr wurde schwindelig im Schulbus, erzählt sie rückblickend, sodass sie und ihre Eltern sich zu einem Arztbesuch entschlossen. In Lörrach wurde ihr Blut abgenommen, der erste Befund ergab keine Auffälligkeiten. Doch die Blutprobe gelangte auch an die Uni-Klinik nach Freiburg. Diese diagnostizierte am 6. Dezember 2022 eine akute lymphoblastische Leukämie (ALL), eine bösartige Erkrankung des blutbildenden Systems. Die Folge: Lilly Huber verbrachte Weihnachten im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin (ZKJ) in Freiburg und erhielt am 12. Dezember die erste von vielen folgenden Chemotherapien.

Leukämie Leukämien sind bösartige Erkrankungen des blutbildenden Systems. Mit rund 30 Prozent aller bösartigen Neubildungen bilden sie die häufigsten Krebserkrankungen im Kindes- und Jugendalter. Die akute lymphoblastische Leukämie (ALL) ist mit circa 80 Prozent die häufigste Form der Leukämie bei Kindern und Jugendlichen. Sie nimmt einen raschen Verlauf. Erfolgt keine Behandlung, breiten sich die Leukämiezellen in kürzester Zeit im ganzen Körper aus. Sie stören die normale Blutbildung im Knochenmark, schädigen Körperorgane und führen dadurch zu schweren Erkrankungen, die unbehandelt innerhalb weniger Monate zum Tod führen (Quelle: Kinderkrebsinfo).

Die Hiobsbotschaft kam kurz vor Weihnachten

Davon erfuhr auch die Freiwillige Feuerwehr Görwihl vor ihrer Weihnachtsfeier, nachdem ihr Atemschutz-Gerätewart Martin Huber, der Vater von Lilly, seine Teilnahme absagte. „Wir waren total geschockt“, berichtet Pascal Elke, Kommandant der Abteilung Görwihl, an einem Treffen am Montag diese Woche im Beisein von Lilly und Martin Huber. Der Grund für dieses Treffen: die Übergabe von 25 „helpiS“, die die Feuerwehr Görwihl-Mitte (Görwihl, Segeten, Rüßwihl) nach einem Spendenaufruf in den eigenen Reihen und einem Rücklauf von 550 Euro finanzieren konnte. Die „helpiS“ sind waschbare Stofftiere, die durch eine Netzhülle am Rücken Infusionen, Transfusionen und andere Medikamente vor Kinderaugen schützen. Für das Pflegepersonal sind sie jedoch leicht einsehbar. Außerdem sind die Infusionen durch das Design gut erreichbar.

Der Löwe macht Mut: Ein helpiS-Stofftier am Infusionsständer von Lilly Huber. | Bild: privat

Tolle Spendenaktion der Feuerwehr

Lilly Huber erzählt, dass sie von ihrer Tante ein solches „helpiS“ bekommen habe und es ihr Mut gegeben habe. Worauf sie fand, dass auch andere erkrankte Kinder ein solches Stofftier nach ihrer Wahl – Löwe, Pinguin, Affe, Hase, Schaf – bekommen soll. Ihre Anfrage, ob der in Gams in der Schweiz ansässige Verein „helpiS“ ihr 20 solcher Stofftiere für die anderen Kinder auf der Station Pfaundler spenden würde, lehnte der Verein aufgrund der hohen Produktionskosten von 27 Franken pro Stück ab. Lilly Huber gab nicht nach und setzte einen Spendenaufruf in Gang. Ergebnis: In 24 Stunden kam so viel Geld zusammen, dass der erste Schwung von 50 „helpiS“ gekauft und in Freiburg eingesetzt werden konnte.

Betreuerinnen vom Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin (ZKJ) Freiburg mit Lilly Huber (rechts) und den ersten „helpiS“ für die Kinder. | Bild: privat

Der medizinische Prozess ist äußerst langwierig

Nun legt die Feuerwehr Görwihl mit der zweiten Lieferung nach. „Ich helfe, wenn es sein muss“, bringt Lilly Huber ihre Hartnäckigkeit in der Sache auf den Punkt – unabhängig davon, was sie bislang mitgemacht hat. 30 Rückenmarktpunktionen sind nur ein Teil davon. Als Folge der Chemotherapien, die das Immunsystem kaputt machen, sind Nebenwirkungen aufgetreten, die wiederum gesondert behandelt werden mussten. Lilly Huber ist stationär wie ambulant in der Kinderklinik Freiburg in Behandlung. Der medizinische Prozess ist äußerst langwierig, braucht viel Kraft, Geduld und Zuversicht – Eigenschaften, die Lilly Huber aufbringt.

helpiS-Stofftiere Der Begriff „helpiS“ stammt vom englischen Wort „help“ (Hilfe) ab. Das groß geschriebene S am Schluss soll an Samuel erinnern, dem Sohn der Familie Dürr, die die Idee mit den Stofftieren lancierte. Als bei ihrem Sohn Samuel im Juli 2019 mit 15 Jahren Krebs diagnostiziert wurde, sei für die ganze Familie die Welt zusammengebrochen, heißt es auf der Webseite www.helpis.ch. Im Krankenhaus bemerkte die Familie während der Therapien, dass bereits der Anblick der Medikamente am Infusionsständer für Samuel furchtbar und angsteinflößend war. Zuerst wurden die Medikamente mit einem farbigen Tuch verdeckt, später entstand die Idee mit den Stofftieren.

Die Schule, die sie bis zu ihrer Diagnose in St. Blasien besucht hat, ist etwas in den Hintergrund gerückt. Immerhin nimmt sie, sofern es ihr gesundheitlich möglich ist, aus der Ferne am Schulunterricht teil. Und benutzt dafür eine neuartige Entwicklung: einen Schul-Avatar, also einen Mini-Roboter, der sie vertritt und ihr helfen soll, den Anschluss an die Schule nicht zu verlieren. Auch hilfreich: „Zwei Tage nach der Diagnose standen zwei Lehrer bei mir im Zimmer“, erinnert sie sich. Denn die onkologische Station in Freiburg hat auch eine Klinikschule.

Eine Auswahl von „helpiS“: Hase, Schaf, Affe, Pinguin und Löwe | Bild: privat

Lilly hat Kraft und Hoffnung

Lilly Huber ist guter Hoffnung, dass ihre Behandlung erfolgreich verlaufen wird. Dazu mögen auch die „helpiS“ beitragen. Denn sie machen Mut wie der Löwe, bringen sie zum Lachen wie der Pinguin, stärken das Vertrauen wie das Schaf, bringen Kraft wie der Affe oder unterstützen die Vernunft wie der Hase.