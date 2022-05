Für eine Mitspielerin aus dem Landkreis Waldshut wird der Wonnemonat Mai seinem Namen gerecht: Sie gewinnt mit ihrem Mega-Los 100.000 Euro in der Prämienziehung. Am Wochenende gingen zwei weitere 100.000 Euro Gewinne an Mitspielerinnen aus Brandenburg und Niedersachsen.

„Wir gratulieren herzlich zu diesem großen Gewinn! Durch die über den Loskauf ermöglichte Förderung, die Menschen in ganz Deutschland ein besseres Leben ermöglicht, werden alle zu einem Gewinn“, wird Christian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie, in einer Mitteilung zitiert.

Im Jahr 2021 gab es insgesamt 874.681 Gewinnerinnen und Gewinner, so die Information der Deutschen Fernsehlotterie. Damit erziele fast jedes dritte Los einen Gewinn. 125 Mitspielerinnen und Mitspieler konnten sich im vergangenen Jahr über hohe Geldgewinne von 100.000 Euro und mehr freuen, darunter 10 Millionengewinne. Durchschnittlich seien 2021 über 5,9 Millionen Euro monatlich als Gewinn ausgeschüttet worden.