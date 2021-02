Der Corona-Lockdown und die damit verbundenen Geschäftsschließungen treffen weite Teile von Handel und Gewerbe seit Monaten hart. Doch welche Veränderungen, Konsequenzen und und Beschränkungen haben sich bei den Industrie-Betrieben zwischen Lörrach und Konstanz ergeben? Wir haben beim Hauptgeschäftsführer der IHK Hochrhein-Bodensee, Claudius Marx nagefragt.

Folgen der Pandemie je nach Sparte durchaus unterschiedlich

Die Lage in der Industrie ist mit der im Handel oder der Gastronomie nur bedingt zu vergleichen, denn die Pandemie und ihre Folgen treffen die Unternehmen nicht gleichermaßen. „Es gibt durchaus Unternehmen, die auch in dieser Zeit voll ausgelastet produzieren. Viel hängt viel davon ab, wie andere Länder mit der Pandemie zurechtkommen“, so Marx.

Klar sei: Solange sich die Exportmärkte, insbesondere innerhalb des EU-Binnenmarkts, nicht erholen, ist die Pandemie für die deutsche Industrie nicht vorbei. Dies gelte besonders für die Region Hochrhein-Bodensee, die bis zu 60 Prozent ihrer industriellen Produktion exportiere.

Die IHK wirbt gerade deswegen dafür, Unternehmen Investitionsanreize zu bieten und staatliche Hilfen zu gewähren, denn so könne das hohe Niveau der hiesigen Industrie gehalten werden. Denn Ziel müsse es sein, nach der Krise wieder von der „Pole Position“ zu starten, betont Marx. Dies gelinge nur, wenn man Mitarbeiter weiterbeschäftigen könne, wenn die Liquidität der Unternehmen gewahrt bleibe und sie folglich ihre Innovationsbemühungen nicht zurückfahren müssten.

Dagegen spricht sich die IHK ausdrücklich gegen eine Z

unahme der bürokratischen Belastung für die Firmen aus – oder gar gegen einen umfassenden Lockdown für das verarbeitende Gewerbe. Denn: „Die Hygienekonzepte in den Industrieunternehmen sind streng, umfassend und hochwirksam, der Kontakt mit Dritten wird beschränkt oder ganz ausgeschlossen. Der Arbeitsplatz ist deshalb in diesen Unternehmen aus epidemiologischer Sicht regelmäßig sicherer als der Aufenthalt außerhalb des Betriebes“, ist der IHK-Hauptgeschäftsführer unterwegs. Zudem hätten die Betriebe die Möglichkeit genutzt, etwa im Bereich Homeoffice flexible Lösungen zu ergreifen.

Krise beschleunigt Entwicklungen und Digitalisierung

Durch die Corona-Krise haben die Themen Digitalisierung, Robotik und Automatisierung in der Produktion tatsächlich einen „Boost“ erfahren. „Es hat sich gezeigt, dass die Unternehmen, die schon zuvor digital unterwegs und agil organisiert waren, am besten durch die Krise gekommen sind.“

Viele Betriebe hätten laut Marx ihre Produktion schon zu Beginn der Pandemie mit „hocheffizienten Hygienekonzepten„ abgesichert, wobei viele Maßnahmen über die Vorgaben hinausgegangen seien. Nur so konnten massive Beeinträchtigungen der betrieblichen Abläufe verhindert werden. Denn gerade für viele Klein- und Kleinstunternehmen wäre eine Infektion von Mitarbeitern gleichbedeutend mit der Einstellung der Produktion.

Die Unternehmen haben nach Einschätzung der IHK dieses Risiko schneller erkannt und konsequenter eingedämmt als dies gesamtgesellschaftlich möglich gewesen sei. Instrumente wie Home-Office, die Aufteilung der Belegschaft oder sogar in einigen Fällen die Freistellung von Mitarbeitern hätten das Risiko reduziert.

Einzelne Betriebsstätten seien so voneinander getrennt worden, dass eine Infektion an einem Standort nicht die übrigen erreichen kann. Kontakte nach außen werden minimiert, Betriebsgelände unzugänglich gemacht. All dies macht diese Unternehmen zu sicheren Orten.

Freilich habe es aber durchaus auch Schattenseiten infolge der Pandemie gegeben, die sich nicht ohne weiteres beseitigen ließen: Es sei stellenweise zu einem Stocken bei Lieferketten gekommen, insbesondere in der Anfangsphase der Pandemie vergangenes Frühjahr. Hinzu kämen – infolge rigider Sicherheitskonzepte – auch Erschwernisse oder gar das Wegbrechen bei Kundenbeziehungen.

Video-Meeting statt Geschäftsreisen

Die Unternehmen erleben in dieser Coronakrise einen „Digitalisierungsschub“, die Meeting-Kultur hat sich fast vollständig in Videokonferenzen gewandelt, viele Geschäftsreisen wurden so obsolet.

Einige stellen ihr Geschäftsmodell um – Bildungsangebote ohne Präsenz, Beratung und Verkauf am Bildschirm, Speisen und Getränke vom Lieferdienst statt am gedeckten Tisch. „Es zeigt sich die große Anpassungsfähigkeit und Resilienz, die Wirtschaft schon immer beweisen musste, um wettbewerbsfähig zu sein, nur dass wir sie in dieser Krise wie in einem Zeitraffer sehen“, schildert Claudius Marx.

Zugleich ist aber nach Experteneinschätzung auch absehbar, dass Betriebe in der Hotellerie und Gastronomie unter dieser Entwicklung leiden. Denn ohne Geschäftsreisen sinke natürlich auch die Zahl von Übernachtungen.

Abhängigkeit der Wirtschaftszweige offensichtlicher denn je

Ohnehin habe die Pandemie mit ihren Beschränkungen und anderweitigen Präventionsmaßnahmen wie kaum ein anderes Ereignis gezeigt, wie sehr wirtschaftliches Geschehen in Ketten vernetzt sei, erklärt Claudius Marx: Wo es keine Messe mehr gebe, brauche es auch keinen Messebau, Hallen und Stände müssen nicht mehr gereinigt werden, es braucht kein Catering, die geschäftlichen Übernachtungen, die Geschäftsessen, die Taxifahrten und Transportleistungen entfallen. Kurz: „Jedes unterbrochene Geschäftsmodell führt so zu Dominoeffekten auch in benachbarten Branchen“, lautet nach Marx‚ Einschätzung die wesentliche Erkenntnis der Krise.

In der ein oder anderen Form hat die Corona-Krise bis auf wenige Ausnahmen alle Wirtschaftszeige im IHK-Bezirk Hochrhein-Bodensee erfasst. Während Dienstleister, Einzelhandel und Gastronomie unter Pandemie-bedingten Betriebsschließungen und ausbleibenden Finanzhilfen leiden, verursachen bei der die Industrie unterbrochene Lieferketten Probleme. Hinzu kommen die Krise der Automobilwirtschaft und die Entwicklung in den Auslandszielmärkten.

Gewinner in der Krise gebe es aber freilich ebenfalls: Neben den etablierten Onlinehändlern, den die Paket- und Lieferdiensten, die an der Kapazitätsgrenze arbeiten, nennt der IHK-Hauptgeschäftsführer Pharmaunternehmen und Medizintechniker. Dies gelte umso mehr, wenn diese Produkte herstellten, die durch die Pandemie stark nachgefragt sind.