Wo im Landkreis Waldshut wurden bisher Wölfe nachgewiesen?

Im Landkreis Waldshut wurde laut Ministerium für Umwelt Baden-Württemberg erstmals am 23. Dezember 2019 ein Wolf durch Bildaufnahmen in Ühlingen-Birkendorf eindeutig nachgewiesen. Weitere Nachweise gab es im Landkreis in der Folge in St. Blasien, in Häusern, in Dachsberg, in Todtmoos, in Görwihl, in Ibach, in Grafenhausen und in Waldshut-Tiengen. Der vorerst letzte Wolf im Landkreis wurde am 19. März 2023 in St. Blasien genetisch nachgewiesen und konnte als ein ursprünglich aus einem niedersächsischen Rudel stammendes Tier identifiziert werden. Tagesaktuelle Nachweise über Wölfe gibt es auf den Seiten des Umweltministeriums Baden Württemberg. (von/abö)