Der letzte Wintermonat hat sich am Hochrhein in Bad Säckingen deutlich zu warm, zu sonnig und zu niederschlagsarm gezeigt.

Der 1,6 Grad Celsius zu warme und 28,5 Stunden zu sonnenscheinreiche Februar war mit einem Niederschlagsdefizit von 62,2 Litern pro Quadratmeter der trockenste Februar der vergangenen 40 Jahre.

Nachdem sich das die letzten Januartage wetterbestimmende Hoch „Beate“ zurückgezogen hatte, bestimmten die Tiefs „Olec“, „Pit“ und „Quendrim“ mit trübem, windigem, feuchtem und etwa ein Grad zu warmem Wetter den Start in den letzten Wintermonat.

Erste Februarwoche ohne Sonnenschein

Nach praktisch sonnenscheinlosen sechs ersten Tagen übernahm am 7. das Hoch „Elisabeth“ die Regie. Nach Sonnenschein von früh bis spät kühlte es in den sternenklaren Nächten bis unter minus 5 Grad ab. Am 14. löste Hoch „Feuka“ „Elisabeth“ ab. Mit morgendlichen Nebel- und Hochnebelfeldern zeigte sich die Sonne erst am Nachmittag. Somit schien in der 0,2 Grad zu kalten ersten Bad Säckinger Februarhalbzeit die Sonne an 68,5 Stunden schon 73 Prozent des Februarsolls und mit 4,8 Litern fielen erst sechs Prozent des langjährigen Februarniederschlags.

Der Autor Helmut Kohler, Hobbymeteorologe aus Schwörstadt, zeichnet seit 1997 die Wetterdaten am Hochrhein auf. Dazu hat er zwei eigene Wetterstationen. Zusätzlich betreut er die Wetterstation im Bad Säckinger Kurgebiet. Für den SÜDKURIER gibt Kohler in regelmäßigen Abständen einen Einblick in seine Wetterstatistik.

Fasnacht von der Sonne verwöhnt

Zum Start in die zweite Hälfte wurden die Narren am 16., dem „schmutzigen Dunschdig“ mit 6,5 Stunden Sonnenschein und 13,9 Grad verwöhnt. Tief „Ulf“ verdrängte am 17. „Feuka“ mit wolkenreicher und feuchter Luft, die 0,2 Liter Niederschlag waren ein Tropfen auf den heißen Stein und trugen nicht zur Abmilderung des deutlichen Niederschlagsdefizits bei. Z

ur Freude der Narren sorgte Hoch „Gabriela“ am Rosenmontag und Fasnachtsdienstag mit Sonnenschein von früh bis spät und 17,2 Grad für die bisher höchste Temperatur in diesem Jahr.

Warm und Kalt im Wechsel

Am Aschermittwoch verabschiedete sich Hoch „Gabriele“ und mit Tief „Xerxes“ gab es bei für die Jahreszeit immer noch deutlich zu hohen Temperaturen ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken mit kurzzeitigem leichten Regen und dem ersten Saharastaub des Jahres.

Mit 7,2 Litern bis zum 25. wurde die Februartrockenheit nur leicht abgeschwächt. Von 26. bis Monatsende übernahm Hoch „Hazal“ das Zepter, wodurch die winterlichen Temperaturen durch die fast schon stürmische Bise viel kälter empfunden wurden. Bei wechselhaftem Aprilwetter mit Schneegestöber, das am 26. nochmals 0,2 Liter Niederschlag brachte, sah man in Bad Säckingen die ersten Flocken in diesem Februar.

Region Viel zu wenig Regen im Februar: Eine Region sitzt komplett auf dem Trockenen Das könnte Sie auch interessieren