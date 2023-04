Zwei Kugeln Erdbeere, ein Mal Vanille — und schon sind fünf Euro weg. Aber wer will bei Sonnenschein und steigenden Temperaturen auf ein paar leckere Kugeln Eis verzichten?

Es geht auch günstiger, jedenfalls in manchen Eisdielen. Am Hochrhein reichen die Preise von 1,30 Euro bis 1,80 für die Kugel. Der SÜDKURIER hat sich in der Region umgesehen, die Preise gesammelt und verglichen. Klicken Sie auf einen Ort oder durchforsten Sie die Karte, um Ihre Eisdiele zu finden.

