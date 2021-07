Die vergangenen Tage haben viel Niederschlag gebracht, vor allem in der Schweiz hat es am Donnerstag stark geregnet. Auch über die Aare ergossen sich Wassermassen bei Koblenz in den Rhein. In der Folge fließt mit 3130 Kubikmeter dreimal soviel Wasser pro Sekunde den Rhein hinab wie im Mittel, das bei 1037 Kubikmeter liegt. Der Hauensteiner Pegel stieg bis Freitag um 11 Uhr auf den Scheitelpunkt von 948 Zentimeter an. Dies entspricht einem leicht erhöhten Wasserstand. Der mittlere Pegelwert beträgt 666 Zentimeter.