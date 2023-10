Neue Wege gemeinsam suchen und gehen, der Kirche neue Impulse geben und innovative Antworten auf aktuelle und kommende Herausforderungen finden – dafür steht im Evangelischen Kirchenbezirk Hochrhein seit Freitagabend ein Mann: Markus Wagenbach.

Der 59-jährige Pfarrer von Höchenschwand und langjährige Stellvertreter der früheren Dekanin Christiane Vogel, wurde in der Waldshuter Versöhnungskirche zum neuen Dekan des Evangelischen Kirchenbezirks Hochrhein gewählt.

Die Wahl: Christoph Jacobi aus Dangstetten wirft seinen Stimmzettel in die Wahlurne, hinter dem Tisch der Wahlausschuss der Bezirkssynode mit Carola Wagner (von links), Felix Lohrer und Susanne Illgner. | Bild: Ursula Freudig

Sie haben den Neuen gewählt

Er war der einzige Kandidat für das Amt und erhielt 33 Stimmen von insgesamt 41 anwesenden Stimmberechtigten. Gewählt wurde er von der Bezirksynode, in der Vertreter aller 17 Kirchengemeinden des Bezirks mitwirken, sowie von Mitgliedern des Kirchengemeinderats Höchenschwand-Häusern.

Ab dem 1. Dezember nimmt Markus Wagenbach offiziell seine Aufgaben als Dekan wahr, am 15. folgt dann seine gottesdienstliche Einführung in der Versöhnungskirche.

Fragerunde: Nach der Wahl stellt sich der neue Dekan Wagenbach den Fragen der Stimmberechtigten. | Bild: Ursula Freudig

Der Vorschlag der Landesbischöfin

Nach geltenden Regularien hatte die Landesbischöfin Heike Springhart einen Kandidaten für die Wahl vorgeschlagen und begründete dies. „Es braucht den klaren Blick für das, was Menschen Heimat gibt und Mut zu innovativen Aufbrüchen, es braucht einen Dekan, der eingeschlagene Wege weiter beschreitet und leitet und neue gemeinsam mit den anderen Leistungsverantwortlichen entwickelt – all das traue ich Markus Wagenbach zu“, sagte sie im Vorfeld der Wahl.

Die Landesbischöfin nannte es eine Stärke, dass Wagenbach durch sein lang-jähriges Wirken im Kirchenbezirk die Situation am Hochrhein gut kennt, er dadurch nahtlos anknüpfen könne an das, was er bereits mit hohem Engagement in herausfordernden Zeiten übernommen hätte.

Waldshut-Tiengen Großer Dank, viel Zuneigung und Wertschätzung für die scheidende Dekanin Christiane Vogel Das könnte Sie auch interessieren

Dass es Grund zu Sorgen gibt, machte auch die Fragerunde deutlich. Unter anderem wurden unbesetzte Pfarrstellen im Kirchenbezirk Hochrhein angesprochen.

Gottesdienst zum Auftakt: Marc Witzenbacher, Prälat der Prälatur Südbaden, und Schuldekanin Martina Dinner leiten ihn. | Bild: Ursula Freudig

Das verspricht Prälat Marc Witzenbacher

Vorausgegangen war der Wahl des neuen Dekans ein Gottesdienst und Austausch bei einem Imbiss. Schuldekanin Martina Dinner und Marc Witzenbacher, Prälat der Prälatur Südbaden, leiteten den Gottesdienst. „Wir sind als Kirche auf dem Weg, die Liebe zu Gott und zu den Menschen ist der Kompass und Maßstab“, sagte Witzenbacher in seiner Predigt. Er versprach mit Blick auf freie Vakanzen, Werbung für den Kirchenbezirk Hochrhein zu machen mit seinen, wie er sagte, wunderbaren Menschen und wunderbaren Landschaften.

Angeregte Gespräche bei einem Imbiss: Hier sprechen Pfarrer Hans-Georg Ulrichs (Evangelische Kirchengemeinde Bad Säckingen), Prälat Marc Witzenbacher aus Freiburg, Pfarrer Wieland Bopp-Hartwig (Kirchengemeinde Waldshut) und Pfarrerin Susanne Illgner (Kirchengemeinde Tiengen) miteinander. | Bild: Ursula Freudig

Wagenbach will die Chancen ergreifen

Sorgen angesichts der Herausforderungen und gleichzeitig Aufbruchstimmung ließ der Wahlabend spüren. Der Blick, das wurde sehr deutlich, ist nach vorne gerichtet. „Ich denke, man kann in Krisen auch Chancen sehen“, sagte Markus Wagenbach in seiner Vorstellungsrede – dies drückt auch das Kurzinterview mit ihm aus.

Das Amt und der Kirchenbezirk

Dekane und Dekaninnen vertreten ihren Kirchenbezirk in der Öffentlichkeit und sind verantwortlich für die dortige kirchliche Arbeit. Sie haben die Dienstaufsicht über die Mitarbeiter des Kirchenbezirks und stehen ihnen beratend und unterstützend zur Seite.

Markus Wagenbach, neuer Dekan | Bild: Ursula Freudig

Zur Person Markus Wagenbach (59) studierte in Heidelberg und Tübingen Theologie. Von 1994 bis 2005 war er Pfarrer in Hausen im Wiesental. Seit 2005 ist er Gemeindepfarrer in Höchenschwand, als Dekan wird er dies nur noch mit einer 50-Prozent-Stelle sein. 15 Jahre war er Stellvertreter von Dekanin Christiane Vogel, die seit März 2023 im Ruhestand ist. Markus Wagenbach ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Weitere Aufgabenfelder sind, gemeinsam mit dem Bezirkskirchenrat, Visitationen in den einzelnen Kirchengemeinden und die Zusammenarbeit mit dem Schuldekanat, das für den Religionsunterricht in Schulen und für Bildungsaufgaben zuständig ist. Schuldekanin im evangelischen Kirchenbezirk Hochrhein ist Martina Dinner. Der Bezirk umfasst 17 Kirchengemeinden im Landkreis Waldshut mit etwa 26.000 Mitgliedern. Verwaltungssitz ist in Waldshut in der Waldtorstraße 5. Weitere Informationen im Internet (www.evangelisch-am-hochrhein.de).

Bonndorf Weniger Personal für Kirchenarbeit Das könnte Sie auch interessieren