Mit dabei hat Zucchero einige seiner größten Hits und Songs aus seinen neueren Alben wie „Discover“ und „D.O.C.“. Dies teilt der Burghof Lörrach als Veranstalter mit. Der Vorverkauf läuft.

Dass Adelmo Fornaciari den Spitznamen Zucchero, wie ihn seine Lehrerin einst liebevoll nannte, bis zu seiner Weltkarriere als Sänger, Multiinstrumentalist und Songwriter trägt, war in den 1960er-Jahren sicherlich nicht vorauszusehen, schreibt der Burghof in einer Pressemitteilung.

Redet man heute von italienischer Rockmusik, denkt man unweigerlich an den Mann mit Hut. Größen wie John Lee Hooker, B.B. King, Joe Cocker, Queen und viele andere arbeiteten mit ihm zusammen. Dabei entstanden Welthits wie „Senza Una Donna“ (feat. Paul Young, 1987) oder „Diamante“ (feat. Randy Crawford, 1991).

Mittlerweile zählt Zucchero mit über 60 Millionen verkauften Alben mit zahlreichen Gold- und Platinauszeichnungen zu den einflussreichsten Musikern Italiens.

2022 bestritt der heute 67-Jährige im Rahmen seiner andauernden Welttournee stolze 79 Konzerte mit bisher 700.000 Besuchern. Gekrönt wurde dieses Konzertjahr in Deutschland von gemeinsamen Auftritten mit Eric Clapton in Berlin und den Rolling Stones in Gelsenkirchen.

Bereits 1999 und 2002 war Zucchero zu Gast bei Stimmen, und nun tritt er im Rahmen seiner „World Wide Tour“ wieder auf dem Marktplatz auf. Bei seinem Set in Lörrach nimmt Zucchero das Publikum mit auf eine Reise durch seine gesamte Karriere, die sowohl seine neueren Songs als auch die Energie und den Schwung seiner großen Hits umfasst, kündigt der Burghof an.

Der Vorverkauf für das Konzert am Samstag, 15. Juli, läuft. Tickets sind im Kartenhaus im Burghof Lörrach erhältlich, außerdem an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen und online. (sk)