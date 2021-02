Die Belegschaft ist jedenfalls rundum begeistert von der tollen Raum-Atmosphäre in dem 20-Millionen-Euro-Baukomplex, die natürlich auch mit den ausgezeichneten Lichtverhältnissen zu tun hat.

Letztere sind auch schon Bewohnern in der Nachbarschaft aufgefallen. Allerdings lösten sie dort statt Begeisterung eher Verwunderung aus: Denn die Innenbeleuchtung bleibt nicht nur nach Büroschluss eingeschaltet, damit die Putzkolonne nicht im Dunkeln steht, sondern noch viel, viel länger; genauer gesagt rund um die Uhr.

Das lässt bei Allergikern in Sachen Energie-Verschwendung den Blutdruck schnell in ungesunde Höhen steigen. Ich hingegen glaubte zunächst, erst jetzt richtig zu verstehen, was AOK-Chef Uwe Schreiber wirklich meinte, als er beim Rundgang durch den Neubau mit Medien-Vertretern begeistert von einem „ Leucht turm“-Projekt sprach...

Technisches Problem

Doch die Wahrheit ist viel banaler, wie Pressesprecherin Cordelia Steffek bekennt. Das Dauerleuchten der AOK-Gebäude sei schlicht auf ein technisches Manko zurückzuführen. Im Klartext: Das Steuerelement für die Innenbeleuchtung ist coronabedingt noch nicht geliefert worden. Somit ist die mehr als respektable Notbeleuchtung Tag und Nacht angeschaltet. Um der Belegschaft ein noch längeres Dasein in Büro-Containern zu ersparen, habe man den Umzug in den Neubau zum Preis der Dauerbeleuchtung in Kauf genommen, so Cordelia Steffek.

Tja, hätten wir ja nie gedacht, dass eine Krankenversicherung durch Covid-19 in eine solche Bredouille geraten könnte. Gut, dass uns da noch rechtzeitig ein Licht aufgegangen ist.

