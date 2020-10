Landkreis Waldshut vor 3 Stunden

Landkreis Waldshut ist jetzt Corona-Risikogebiet: Landrat erlässt Beschränkungen

Am Hochrhein überschreitet jetzt auch der Landkreis Waldshut bei Corona die Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Landrat Martin Kistler erließ am Sonntag eine Allgemeinverfügung: Ab Montag müssen alle Gaststätten und Restaurants im Landkreis um 23 Uhr schließen, auf Märkten und in Fußgängerzonen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben, der Verkauf von alkoholischen Getränke ist nach 23 Uhr untersagt. Bei Verstößen drohen Zwangsgelder in Höhe von bis zu 1000 Euro.