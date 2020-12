von Ursula Freudig

Einen weiteren Schritt für den Klimaschutz und in die Zukunft des Landkreises Waldshut nannte Landrat Martin Kistler ein neues Bauprojekt in Tiengen. Mit dem obligatorischen ersten Spatenstich signalisierte der Landrat mit den Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises den Beginn der Baumaßnahmen auf der ehemaligen Tiengener Kreismülldeponie in der Berghausstraße.

Restmüll wartet hinter einem Haus in Waldshut auf die Abholung. Bis 1990 wurde Abfall auch auf die frühere Deponie Tiengen gebracht. | Bild: Roland Gerard

Dort wird in den kommenden Monaten durch Ertüchtigungs- und Optimierungsmaßnahmen die Erfassung und Behandlung des Deponiegases geändert. Deponiegas entsteht bei Abbauprozessen organischer Abfälle und besteht hauptsächlich aus Methan und Kohlenstoffdioxid (CO 2 ), die als klimaschädlich gelten. Bislang wird das Gas verbrannt.

Eine zentrale Rolle bei der kommenden Neuorganisation der Deponieentgasung spielen eine verstärkte Saugbelüftung und der Einbau eines Biofilters zum Abbau von Methan. Eine Potenzialstudie aus dem Jahr 2017 hatte ergeben, dass so unkontrollierte Methangas-Emissionen auf ein Minimum reduziert werden können. Das Landratsamt geht davon aus, dass die Methangas-Emissionen nach der Baumaßnahme im Vergleich zur derzeitigen Behandlung des Deponiegases um 94 Prozent reduziert werden.

„Dieses Ergebnis ist sehr erfreulich, da Methangas 25-mal klimaschädigender als CO 2 ist und somit ein wirksamer Beitrag zum Klimaschutz geleistet wird“, heißt es seitens des Landratsamtes. Die Baumaßnahme wird vom Bundesumweltministerium im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) mit rund 300.000 Euro gefördert. Das ist etwa die Hälfte der gesamten Investitionskosten.

Die Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin im Umweltministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), und der Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner (CDU) würdigten das Projekt als Beitrag des Landkreises zum Klimaschutz. Sie zeigten sich erfreut, dass es gemeinsam gelungen ist, Fördergelder zu bekommen.

Mit Blick auf die Förderung sprach Elmar Weißenberger, Leiter des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft des Landkreises, von einer Win-Win-Situation für Umwelt und Bürger im Landkreis Waldshut. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis April 2021 dauern. Vergleichbare Maßnahmen sind nach Aussage des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft bereits in Planung. Für die ebenfalls nicht mehr genutzten Mülldeponien in Lottstetten und Münchingen hat der Landkreis ebenfalls Potenzialstudien ausführen lassen.

Hansjörg Rotzinger vom Landratsamt Waldshut, Amt für Abfallwirtschaft, ist zuständig für die Mülldeponien. | Bild: Rolf Reißmann