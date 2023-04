Tiefe Blicke, zaghafte Berührungen und erste gemeinsame Schritte, die sich nach einem unbeholfenen Start zum atemberaubend leidenschaftlichen Tanz entwickeln: Dirty Dancing, die Liebesgeschichte zwischen der behüteten Teenagerin Frances „Baby“ Houseman und dem umschwärmten Tänzer Johnny Castle zieht das Publikum nach wie vor magisch in ihren Bann. Dazu weltbekannte Songs wie „Hungry Eyes“, „She‘s Like The Wind“ und „(I‘ve Had) Time Of My Life“.

Nun kommt die Show „Dirty Dancing – Das Original live on Tour“ in einer Überarbeitung in die Schweiz. Noch bis 23. April kann das Publikum im Theater 11 in Zürich die leidenschaftlichen Tanzszenen, mitreißenden Songs und die packende Geschichte wieder hautnah miterleben. „Und während es auf der Bühne knistert, werden im Zuschauerraum die Erinnerungen an den eigenen ersten Kuss lebendig“, schreibt der Veranstalter, das Freddy Burger Management, in einer Pressemitteilung.

Die Filmvorlage gilt als einer der aufregendsten Tanzfilme aller Zeiten, die Bühnenshow des Kinohits hat laut der Mitteilung weltweit schon mehr als zehn Millionen Besucher begeistert.

So gewinnen sie Karten

Für die Vorstellung der Show „Dirty Dancing – Das Original live on Tour“ am Donnerstag, 20. April, um 19.30 Uhr im Theater 11 in Zürich verlosen wir zwei mal zwei Karten. Um zu gewinnen, schreiben Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Dirty Dancing“ an die Adresse hochrhein.aktion@suedkurier.de und nennen Ihren vollständigen Namen sowie Ihre Adresse und Telefonnummer.

Teilnahmeschluss ist am Mittwoch, 12. April, 12 Uhr. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihr Name im Fall eines Gewinns an den Veranstalter weitergegeben wird. Die Gewinner können die Karten gegen Vorlage ihres Personalausweises an der Abendkasse abholen.

Weitere Vorstellungen

„Dirty Dancing – Das Original live on Tour“ gastiert bis 23. April im Theater 11 Zürich. Vorstellungen sind mittwochs um 18.30 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags um 19.30 Uhr, samstags um 14.30 und 19.30 Uhr, sonntags um 13.30 und 18.30 Uhr sowie am Ostermontag, 10. April, um 14.30 Uhr. Karfreitag, 7. April, und Dienstag, 11. April, sind spielfrei. Tickets sind ab 37 Schweizer Franken erhältlich.

Eine Vorstellung dauert etwa zweieinhalb Stunden inklusive Pause. Karten gibt es im Vorverkauf bei Eventim, Telefon 01806 570070 (0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 Euro/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen) sowie im Internet (www.eventim.de).