von Leserreporter

Winterbilder aus dem Kreis Waldshut und der Umgebung haben uns zahlreiche Leser zugeschickt.

Wolken

Bild: Ulrich Schmidt

Da braut sich wohl was zusammen in Schönenbach.

Winterkleid

Bild: Artur Stephan

„Mit dichtem Pelzkragen behaftet ist diese Skulptur in der Hauptstraße vor dem Dom in St. Blasien, jahreszeitlich nun sicherlich modisch, zeitlos und korrekt gekleidet“, schreibt unser Leser aus Albbruck.

Schneeengel

Bild: Marianne Joggerst

Eine Haube aus Schnee trägt dieses geflügelte Wesen in Unterlauchringen.

Übung

Bild: Marianne Joggerst

Ein Yoga-Schneemann aus Unterlauchringen.

Durchgang

Bild: Antonia Boll

Ein Tunnelherz hat sich in Lauchringen neben der Bahnstrecke gebildet.

Kontakt

Bild: Carola Reinhard

Verschneite Äste berühren sich scheinbar vor winterlicher Kulisse in Höchenschwand.

Kontrast

Bild: Carola Reinhard

Ein enormes Farbenspiel zeigt diese Aufnahme aus Höchenschwand.

Strahlen

Bild: Sandra Russi

Unsere Leserin hat dieses Bild in Hinterzarten an der Langlaufloipe morgens um 9 Uhr bei -11 Grad aufgenommen.

Naturschauspiel

Bild: Jan Schönwälder

Dieses Bild wurde am 16. Januar 2021 in Neuhausen am Rheinfall aufgenommen.

Gegenlicht

Bild: Antonia Boll

Kälte und Sonnenschein mit eigener Schönheit in Höchenschwand.

Loch

Bild: Karola Jehle

Eine ungewöhnliche Perspektive auf Ponys im Schnee.