Die Exportfirmen in der Region Hochrhein-Bodensee mit mehr als 50 Mitarbeitern im verarbeitenden Gewerbe führten 2019 Waren im Wert von 7,2 Milliarden Euro aus. Das ist der höchste Wert der vergangenen fünf Jahre und eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 3,8 Prozent.

Dies zeigt aber auch die hohe Abhängigkeit der Region von Exporten, was angesichts der aktuellen Corona-Krise stärkere negative Auswirkungen im Jahr 2020 erwarten lässt, heißt es in einer Pressemitteilung der IHK Hochrhein-Bodensee.

„Der Export ist und bleibt eine treibende und wichtige Kraft für die Wirtschaft in der Region Hochrhein-Bodensee“, sagt Uwe Böhm, Geschäftsführer für Internationales der IHK Hochrhein-Bodensee. „Trotz schon bestehender hoher Auslandsanteile war 2019 eine weitere Rekordsteigerung zu verzeichnen.“

Abhängigkeit als Gefahr

Allerdings sei laut Böhm die hohe Exportabhängigkeit in dem aktuellen weltpolitischen Umfeld und mit Blick auf die Corona-Epidemie auch eine Gefahr, denn der freie Handel und der Zugang zu Vorprodukten ist für die Unternehmen in unserer Region überlebenswichtig. „So sind Warenlieferungen trotz Corona zwar weiterhin möglich, doch Maschinen können nicht montiert, Serviceleistungen im Ausland nicht erbracht werden und Lieferketten sind unterbrochen.“

Zudem stehe der Brexit vor der Tür, Bisher relativ gut umschifft wurden laut Böhm die Auswirkungen der Strafzölle der USA. „Doch die Folgen von Corona auf die gesamte Weltwirtschaft und die internationalen Absatzmärkte sind noch nicht absehbar“, sagt Uwe Böhm.

Höchster Wert seit der Finanzkrise

Die Exportquote in der Region Hochrhein-Bodensee stieg von 52,2 Prozent in 2018 auf 53,9 Prozent in 2019 und damit auch auf den höchsten Wert seit der Finanzkrise. „Wir vermuten, dass die Exportquote auch für dieses Jahr bei einem ähnlichen Wert liegt“, sagt Böhm. Dies

liege aber daran, dass Export und Import gleichermaßen zurückgehen. „Die Quote bleibt damit nahezu unverändert, auch wenn die Lage alles andere als rosig ist.“

Lage in den Landkreisen unterschiedlich Landkreis Lörrach Im Landkreis Lörrach ist laut Mitteilung der IHK Hochrhein-Bodensee bei den Auslandsumsätzen zwar ein Rückgang von minus 5,5 Prozent zu verzeichnen, der aber weniger stark ausfällt als die Produktion für den deutschen Markt. Außerordentlich bleibe der Landkreis Lörrach deshalb weiterhin mit einer Exportquote von 63,2 Prozent (+2,1 Prozent) und somit noch über der hohen Exportquote von Baden-Württemberg mit 57,1 Prozent. Das bedeutet für den Landkreis Lörrach eine hohe Abhängigkeit von der Weltwirtschaft und offenen Grenzen. Landkreis Waldshut Weiterhin auf Internationalisierungskurs zeigen sich die Unternehmen im Landkreis Waldshut mit einer deutlichen Zunahme in den Auslandsumsätzen von plus 20,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,57 Milliarden Euro. Dies spiegelt sich auch in der Exportquote wieder, in 2011 lag die Exportquote im Landkreis Waldshut noch bei 32,6 Prozent und erreichte 2019 nun 42,5 Prozent. Allerdings bestehe laut IHK im Vergleich zu den Nachbarkreisen immer noch Potenzial. Zahlen Baden-Württemberg In ganz Baden-Württemberg ist laut IHK ein geringer Zuwachs im Auslandsumsatz von 0,4 Prozent zu notieren, so die aktuellen Informationen des statistischen Landesamtes. Die produzierenden baden-württembergischen Unternehmen erreichten im vergangenen Jahr im Ausland ein Umsatzvolumen von 200,4 Milliarden Euro bei einer traditionell hohen Ausfuhrquote von 57,1 Prozent. Zum Vergleich, Deutschland erreichte 2019 ein Exportvolumen von insgesamt 1327,6 Milliarden Euro und damit eine Steigerung gegenüber 2018 um 0,8 Prozent. Die Exportquote liegt damit bei 50,8 Prozent.