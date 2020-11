Wenn sich Hochnebel oder Regenwolken verziehen, leuchten die Wälder rund um die Stadt Waldshut in buntem Herbstlaub, und weiße Schäfchenwolken prangen am strahlend blauen Himmel. Das oben stehende Foto wurde am Waldshuter Kalvarienberg aufgenommen.

Laut Wetterbericht soll sich nach einem verregneten Mittwoch die Sonne am Donnerstag wieder zeigen.

Herbst über dem Schlüchttal

Die folgenden beiden stimmungsvollen Landschaftsmotive hat unsere Leserin Sabine Gamp dieser Tage in der Nähe von Ühlingen aufgenommen. Im Herbst sind malerische Morgenstimmungen ebenso reizvoll wie jene am Abend.

Bild: Sabine Gamp

Bild: Sabine Gamp