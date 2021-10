von sk

Landrat Martin Kistler ist neuer Vorsitzender des Kreisverbands Waldshut des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Nach 32 Jahren im Vorstand des DRK-Kreisverbands hatte sich Günter Kaiser aus Albbruck bei der Kreisversammlung nicht mehr zur Wahl gestellt. Er wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Für die Lebensleistung des vielseitig engagierten Konrektors im Ruhestand gab es auch die Verdienstmedaille des Landkreises und stehenden Beifall der Versammelten. Dies schreibt der DRK-Kreisverband in einer Pressemitteilung.

Die Ernennung des scheidenden Kreisvorsitzenden Günter Kaiser (rechts) zum Ehrenvorsitzenden des DRK-Kreisverbands Waldshut nahm Landrat und Amtsnachfolger Martin Kistler vor. | Bild: Arete Mohringer-Keller/DRK

Dem scheidenden Vorsitzenden Günter Kaiser oblag die Begrüßung, und auch der neue Vorsitzende und Landrat Martin Kistler richtete das Wort an die Versammlung. Als Hausherr der Gemeindehalle Dogern, in der die Kreisversammlung stattfand, stellte Bürgermeister Fabian Prause außerdem seine Gemeinde vor.

Veränderungen

Es war eine denkwürdige Kreisversammlung nach einem Jahr Zwangspause aufgrund der Versammlungsverbote in der Corona-Pandemie. Renate Reinhart stellte sich als Kreisbereitschaftsleiterin nicht mehr zur Wahl, um das Amt in jüngere Hände zu legen. Sabrina Exner vom DRK Tiengen ist die neue Kreisbereitschaftsleiterin. Renate Reinhart wurde bei der Kreisversammlung zur Ehrenkreisbereitschaftsleiterin ernannt und zur Leiterin der Sozialarbeit gewählt.

Renate Reinhart wurde zur Ehrenkreisbereitschaftsleiterin des DRK-Kreisverbands Waldshut ernannt. Der neue Kreisverbandsvorsitzende, Landrat Martin Kistler, spendet dazu Beifall. Links im Hintergrund der DRK-Kreisbereitschaftsleiter und stellvertretende Kreisvorsitzende Hans-Werner Schlett. | Bild: Arete Mohringer-Keller/DRK

Gewürdigt wurden auch die Leistungen von Ehrenkreisbereitschaftsleiter Edelbert Gantert, der das Amt des Leiters der Breitenausbildung zum Jahresende abgibt, das er viele Jahre ehrenamtlich versehen hat. Verabschiedet wurde Heinz Jordan, der das Amt des Kreisverbandsarztes abgab. Sein Nachfolger als Kreisverbandsarzt ist Daniel Arndt, der hauptamtliche Notarzt des DRK-Kreisverbands Waldshut und Ärztliche Leiter Rettungsdienst.

Verdienstmedaillen Neben den erwähnten Auszeichnungen wurden vier Verdienstmedaillen des DRK-Kreisverbands Waldshut in Gold und drei in Silber verliehen. Mit der Verdienstmedaille in Gold ausgezeichnet wurden die ehrenamtlich aktiven Rotkreuzmitglieder Benno Macchinetti vom DRK Wutöschingen und Cornelia Rendler vom DRK Wutach sowie die bereits in den Ruhestand verabschiedeten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen Helga Brandenburger (Personalbüro) und Eva Schumann-Geiger (Buchhaltung). Die Verdienstmedaille des Kreisverbands in Silber erhielten Gertrud Abels (Übungsleiterin der Gesundheitsprogramme), Angela Montag (DRK Dogern) und Roland Puschner (DRK Steinatal). Nachgeholt wurde die Auszeichnung von Adrian Hufschmid (DRK Albbruck), der an der vorigen Kreisversammlung nicht hatte teilnehmen können.

Weitere Ergebnisse der Vorstandswahlen: Stellvertretender Vorsitzender und Kreisbereitschaftsleiter bleibt Hans-Werner Schlett, ebenso wurden Kassierer Klaus Peter Schwald und die Beisitzer Manfred Feldmann, Tilman Kirchhoff und Ralf Rieple im Amt bestätigt. Als vierter Beisitzer kam Joachim Simon vom DRK Waldshut dazu. Manfred Feldmann bleibt Rotkreuzbeauftragter für den Katastrophenschutz und David Tetzlaff ist auch weiterhin Kreisjugendleiter. Rechtsanwalt Lambert Krause wurde als Justiziar und Konventionsbeauftragter bestätigt. Die Amtsnachfolge von Edelbert Gantert als Leiter der Breitenausbildung tritt zum Jahreswechsel der hauptamtliche Mitarbeiter Torsten Hovorka an.

Der Vorstand (von links): Kassierer Klaus Peter Schwald, Kreisgeschäftsführer Stefan Meister, Rotkreuzbeauftragter und Beisitzer Manfred Feldmann, Kreisbereitschaftsleiterin Sabrina Exner, Justiziar und Konventionsbeauftragter Lambert Krause, der Landrat und neu gewählte Kreisverbandsvorsitzende Martin Kistler, Kreisjugendleiter David Tetzlaff, der Kreisbereitschaftsleiter und stellvertretende Kreisvorsitzende Hans-Werner Schlett, die Ehrenkreisbereitschaftsleiterin und neue Leiterin der Sozialarbeit Renate Reinhart, Kreisverbandsarzt Daniel Arndt, Ehrenkreisvorsitzender Günter Kaiser, die Beisitzer Tilman Kirchhoff und Joachim Simon, der scheidende Kreisverbandsarzt Heinz Jordan, Beisitzer Ralf Rieple, Ehrenkreisbereitschaftsleiter Edelbert Gantert (scheidender Leiter der Breitenausbildung) und Benno Macchinetti vom DRK Wutöschingen, dem die Verdienstmedaille des DRK-Kreisverbands Waldshut in Gold verliehen wurde. | Bild: Arete Mohringer-Keller/DRK

Der hauptamtlich bestellte Kreisgeschäftsführer Stefan Meister erstattete über die Finanzen des DRK-Kreisverbands Waldshut Bericht. Geschlossene Zustimmung gab es danach von den Anwesenden für Haushalt und Wirtschaftsplan, für die Entlastung des gesamten Vorstands und für den Vorschlag, die Wirtschaftsprüfungsfirma Adjuvaris aus Freiburg auch für das Geschäftsjahr 2021 als unabhängigen Prüfer zu beauftragen.