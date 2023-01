von Alfred Scheuble

Das Ende des Jahres 2022 neu formierte Präsidium des Chorverbands Hochrhein (CVH) hat jüngst die Termine für das begonnene Jahr festgelegt und diverse Vorhaben besprochen. Zunächst aber nahmen die Präsidiumsmitglieder den Verlauf der Hauptversammlung in Grafenhausen unter die Lupe. Sie sei demnach zwar insgesamt positiv verlaufen, aber von den 67 Mitgliedschören nicht gut besucht gewesen. Das „Wir-Gefühl“ zu stärken und weitere Verbesserung des Versammlungsprozedere vorzunehmen, seien zwei der weiteren Ziele, die man sich für 2023 vorgenommen habe, stellte der CVH-Präsident Andreas Thoma fest.

Der Verband Der Chorverband Hochrhein (CVH) ist ein Zusammenschluss von 67 Kinder-, Jugend- und Erwachsenenchören im Landkreis Waldshut und ist Mitglied im Badischen Chorverband. Sein Motto lautet: „Singen macht Freu(n)de!“. Präsident ist Andreas Thoma, der zusammen mit zehn Präsidiumsmitgliedern die Geschicke des CVH leitet. Infos im Internet (www.chorverband-hochrhein.de).

Der Ausblick auf das gerade begonnene Jahr 2023 umfasste vor allem die geplanten Ehrungskonzerte für Sängerjubilare am 23. April in Ofteringen und am 13. Mai in Luttingen sowie ein Ehrungskonzert für Kinder und Jugendliche, das voraussichtlich im Frühjahr stattfinden wird. Ferner befasste sich das Gremium mit den Ausbildungsmodi für Sänger und Chorleiter. Die geplanten Grundkurse mit den beiden Dozenten Markus Süß und Sabrina Blatter haben Stimm- und Gehörschulungen, Kenntnisse des Notensystems, erste Einblicke in die Arbeit des Chorleiters sowie schlagtechnische Grundlagen und weitere Kursinhalte zum Ziel. Informationen und Anmeldungen dazu finden Interessierte auf der Internetseite des Chorverbands Hochrhein.

Auf dem Terminkalender des Chorverbands Hochrhein für 2023 stehen außerdem ein „Tag der Chorleiter“ am 25. März in Bad Säckingen mit dem Profi Robbert van Steijn -Chefdirigent des Leipziger Symphonieorchesters- und Manuel Wagner -Leiter der Musikschule Bad Säckingen-, Fortbildungen mit Annette Sperling am 29. März und 27. Oktober in Dogern und eine Abendsingwoche in Jestetten vom 23. bis 29. Juli. Die Jahreshauptversammlung des Chorverbandes Hochrhein zu deren Teilnahme die Verbandschöre mit mindestens einem Vertreter verpflichtet sind, findet schließlich am 26. November in Aichen statt.