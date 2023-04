Erst im Dezember hat die Polizei in Tiengen ein illegales Tuning-Treffen aufgelöst. Doch was erwartet die Menschen aus Waldshut-Tiengen am kommenden Osterwochenende? Immerhin gilt der Karfreitag in der Poser- und Tuningszene traditionell als Startschuss in die Saison.

Eine Allgemeinverfügung, die die Treffen der Autotuning-Szene an den Feiertagen generell untersagt, gibt es nach Angaben des Polizeipressesprechers Mathias Albicker jedenfalls nicht.

Polizei schickt Spezialisten in den Einsatz

„Im letzten Jahr hatten wir bei uns im Landkreis zwei ungenehmigte Tuning-Treffen mit größerem Ausmaß. Für diesen Karfreitag ist ein bundesweiter Kontrolltag geplant“, sagt Albicker.

„Die Verkehrspolizei wird auch im Landkreis Waldshut mit Spezialisten im Einsatz sein. Zudem werden die örtlichen Reviere Präsenz zeigen und die Verkehrspolizei unterstützen“, fügt der Pressesprecher hinzu.

Schon 2021 habe die Polizei Baden-Württemberg mit der Verkehrspolizei ein landesweites Kompetenzteam eingeführt, das sich bewährt habe. Ob sich die Autotuner dennoch treffen, bleibt abzuwarten.