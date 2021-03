von sk

Die untere Forstbehörde Waldshut informiert die Waldbesitzer im Landkreis Waldshut über die aktuelle Waldschutzsituation und ruft die Waldbesitzer dazu auf, Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer Reduzierung des Borkenkäferbefalls führen. Sturmgeschädigte Bäume, überdurchschnittliche Temperaturen und die lange Trockenheit haben in den vergangenen Jahren eine hohe Borkenkäferpopulation entstehen lassen.

Die Borkenkäfer haben bisher den Winter gut überstanden und werden je nach Witterungsverlauf ab Mitte April mit dem Schwärmflug beginnen. Die Gefahr eines weiteren Anstieges der Borkenkäferpopulation mit bedeutenden Folgeschäden ist daher außerordentlich hoch. Aus Sicht des Kreisforstamts gilt es deshalb für Waldbesitzer, folgende Punkte zu beachten: Wöchentliche Kontrolle des Fichtenwalds auf Merkmale (Abfallende Rindenstücke trotz grüner Krone, Kreisrunde Einbohrlöcher in der Rinde, Vergilben und anschließende Rötung der Nadeln beziehungsweise der Baumkronen, Nadeln am Boden, Bohrmehlansammlungen auf der Rinde und am Stammfuß, „Spechtsiegel“, also Stellen an der Baumrinde, an der Spechte nach Borkenkäfern gesucht haben); schneller Einschlag von Käferbäumen, um der Ausbreitung entgegenzuwirken; Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Revierleiter.

Weitere Informationen finden Waldbesitzer auf der Internetseite (www.landkreis-waldshut.de/kreisforstamt) oder telefonisch beim Kreisforstamt (07751/86 33 01).